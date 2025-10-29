自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 鄭郁萌／空軍一號

2025/10/29 05:30

◎鄭郁萌◎鄭郁萌

◎鄭郁萌

老邱拿到大客車駕照是三十年前的事，那時開的車還不叫這名字，是兩個字的客運公司，不常客滿，但還是有人搭，特別是早上五點多第一班，總有幾個人比他還早到，通常睡眼惺忪，但有個阿嬤會笑咪咪跟他點頭說「早」。

現在，沒人在車門口跟他打招呼了。早就沒人搭了。

車子還是要開，只是載的不是人，是紙箱或籠子。他每個交流道都下，箱子早堆在那裡等著，板車一推、一箱箱搬進車裡，繩子一繞，幾分鐘搞定。有時是貓籠、鴿籠、蛇箱，裡面會喵兩聲、拍翅膀，老邱覺得，只要不是屍體，都還好。

也有小包的，薄薄的破壞袋或者信封。老邱沒拆開過，但有次包裝破了，掉出來好幾張提款卡，還有幾本銀行存簿。站務員沒吭聲，把東西塞回去，從櫃檯扯了透明膠帶封住。老邱也沒吭聲，把小包放好，開車出發。

內容他沒問，也不能問。問太多，就沒下一趟。

有一次老邱開著車，經過以前某個載客的轉運站，現在變成復古文創商店街，牆上還留著舊站名，只是字被塗掉一半，他不敢靠太近，遠遠看了一下，他突然想，如果把車開進去，會不會有乘客一個個下車，有的揹包包、有的提購物袋、有的戴著耳機，那該有多好。

然後老邱回過神，發現自己載的是一整車的箱子。

那一刻，他真的笑出聲來。

站務員偶爾會跟老邱聊天，說起最近被抓的那個領貨人，好像是調查局幹員，還是負責緝毒的，被詐騙集團吸收當收簿手。那人領的包裹裡面全是別人的信用卡、提款卡，後來東窗事發，新聞攝影機對著他拍，他不遮不擋，臉上沒什麼表情。

「他領一趟賺五千元。」站務說：「我們跑車的，到底算什麼？」

有時老邱也會想，也許有天輪到自己，新聞會不會寫「空軍一號司機疑為詐團車手」？他會用外套遮著手銬、站在警局門口，對著鏡頭說：「我不知道啊，我只是開客運的。」然後網路留言就一堆人罵他：「你會不知道？載幾年了還不知道？」

老邱當然知道這話聽起來多可笑。但他真的知道什麼嗎？他只知道自己已經過五十歲了，能從哪往哪改行？有選擇的，誰想踩這條鋼索？

他不是不知道這條鋼索多細，但是腳已經踩上去了，也沒退路往回，只能一路裝傻，不是撐到對岸，就是走到鋼索斷掉為止。

有些事不是你選擇的，是你沒得選。

每天開車出站時，老邱會往後照鏡看一眼後車廂。那裡沒有乘客，只有很多箱子，有時還會動，有時連聲音都沒有。

他想念以前那些會打招呼的、會瞌睡的、會笑的乘客，他們消失在某一年，某一個看似平凡卻沒說再見的早晨。

老邱繼續開車，但這台車不再載人了，載的是他自己的命，纏在繩子裡、板車上、破袋子裡。重量不重，卻壓得他直不起腰來。

他現在開的車，叫空軍一號。

名字聽起來像總統專機，其實每天都在下沉。

