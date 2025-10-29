自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王盛弘／蕎麥麵的正宗吃法

2025/10/29 05:30

◎王盛弘◎王盛弘

◎王盛弘

一踏出旅店，盈耳是蟋蟀的鳴唱，這裡是縣境最大城市、最繁華的地段呢，我佇足確認，一時懷疑是什麼寬慰市民告別一日喧囂的晚安曲或交通號誌提示。

暮色將至，天色群青，像海，讓我站在海床仰頭張望的，是群鴉低飛，一波，緊接著一波又一波，海浪似的，數百，不，上千隻烏鴉在站前廣場上方滑翔，嗷嗷地叫。身旁學生、上班族裝束的男女來來去去，沒人當一回事。也對，畢竟這是他們的日常，奔波千里而來的旅人，才當它是異象。

直到群鴉都棲止到鄰近大廈的女兒牆頭，我才解除了定格，恢復動作。

想吃點什麼，往站前富有昭和風情的食肆鑽去，踅過一圈後，又回到原點。車站旁一家蕎麥麵店前，一張立牌上寫著，當季蕎麥麵、三種蘸汁限量供應。原味是蔥花加芥末，嗆得我滿眼淚水，白蘿蔔泥略帶辛味，微微的鮮、薄薄的苦，黑醋海藻酸中回甘、滑順爽口，最討好味蕾。

客人都圍著櫃檯坐，身旁一名年輕女人安靜用完餐後離去，馬上地來了一名中年男人，他簌簌地吸著麵條。我張大耳朵，心想，這才是蕎麥麵的正宗吃法吧？據說有助於麵條、蘸汁與空氣在口腔共舞，滋味更上層樓，我也想試試。

村上春樹說過，有一回他們夫妻倆去了一家高級義大利餐廳，同時在餐廳的有一桌年輕男女，高雅、寧謐的氛圍扮演著感情的推手，這一頓晚餐過後，兩人或許就要到誰的家裡過夜了。誰知，當義大利麵上桌後，年輕男人吸哩嘶嚕地將麵條送進口中。這吸哩嘶嚕，「就像在季節更替的節骨眼上，地獄的大門會打開關閉一次時那樣的聲音」，周遭溫度頓時降到了冰點。

反向地，此刻我卻為自己抓不到發聲竅門而略感到有點尷尬。

中年男人坐我右側，我的左手邊空位這時來了一名壯漢。行走的費洛蒙似地，壯漢帶著點野性，唏哩呼嚕吸著麵條。而我還在小心翼翼地模擬。中年男人似乎不甘示弱，也提高了音量。身在雄競現場，我首先棄權，你們自己玩吧。而壯漢大概感受到了挑戰，更是吸得震天價響，像古惑仔原地猛催油門，或野生動物藉撒一泡尿標示地盤，他以聲音告訴旁人誰才是老大。幾番交手後，中年男人終於遭到壓制，偃旗息鼓，在這一場男人的對決中悄悄敗下陣來。

走出店家，不自覺地我噗嗤笑出聲，男人啊雄性動物，真是不管在哪裡都想要分出個高下，你聽，這滿大街人車喧騰也掩不住的唧唧，不也是公蟋蟀在選秀舞台上不知是指定曲還是自選曲的高歌。●

