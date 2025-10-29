自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】在美步行 細品日常

2025/10/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／趙凱喬

都說在美國，沒有車就彷彿沒有腳。雖然我也認同此說，但我仍舊特愛走路。尤其居住的加州灣區陽光舒爽，氣溫也多半溫柔不逼人，對我來說，漫步在如此的暖陽下，不只是種享受，更像是一場對生活的冥想。

走路去超市、走路去寄信、走路去電影院……但凡來回腳程在兩個小時以內的，我都很樂意用「雙腳」來完成，這些聽在當地人耳裡覺得不可思議；但親身感受同一條路上四季的變化，看著人行道大樹隨時序轉換色彩，那種節奏緩慢的景色流逝，是我來美後深刻愛上的日常。住台北時，步行除了是我的喜好，更是種必須──密集的街區、便利的交通與生活機能，讓人自然以雙腳為主要移動方式。然而在這裡，走路反倒成了一種刻意的選擇，一種與環境對話、重新體驗生活節奏的方式。

在台灣，街巷密集、轉角總有便利商店和各式店家，生活與人群緊緊相連；而在這裡，每一次出門幾乎都得經過一段漫長的寂寞。那樣的寂寥卻意外地純粹，讓人學會在空白中思考。以前在台灣走路，我習慣性將目光放在地上，原因是為了閃躲腳下的各種「陷阱」，像是突然出現的排水溝、臨時占用的攤位、停在騎樓的摩托車……在這裡，步行環境單純，才讓我真正習慣走路抬頭，去欣賞天空和樹木。

當然，安全性也常是我心中的隱憂，畢竟美國治安遠不及台灣。因此在步行之前，若是不熟悉的路程，我一定事先查好路線，避開偏僻或感覺可疑的地段；另外，即使是熟悉的路段，也絕不在天色昏暗或天氣不好的情況下行走。

我在加州的住所並非郊區，但因自然條件以及政府與社區刻意維護，這裡的城市景觀處處被豐富的樹木妝點得綠意盎然。有一次徒步去電影院的路上，在經過一片被大樹環繞的停車場時，眼前竟活生生出現一隻鷹隼類的大鳥，大鳥展著巨翅，降落在樹梢上，離我大概10公尺不到的距離，我吃驚地停下腳步，從沒想過會在城市裡這麼近看到鷹，從牠的視線看去，原來離牠不遠處的樹幹上，停了隻松鼠（看來是大鷹的午餐時間）。這時，旁邊有位騎著谷歌單車的小哥也發現了此景，拿出手機拍攝，大鷹大概是受到驚動，於是又張開巨翅飛走了，小哥嚷著對松鼠說：「啊！你這幸運的小東西。」

其他還有許許多多只有步行時才會遇見的奇妙片刻。這些細瑣卻生動的瞬間、這份寂寥卻又充實的「行走日常」，讓我在異鄉的生活感受到踏實，也讓我真正成為這片土地上，一個有意識、有節奏的過客。在美步行，也許不便，但卻最真實。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應