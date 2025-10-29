【家庭plus．全球觀測站】在美步行 細品日常

圖／達志影像

文／趙凱喬

都說在美國，沒有車就彷彿沒有腳。雖然我也認同此說，但我仍舊特愛走路。尤其居住的加州灣區陽光舒爽，氣溫也多半溫柔不逼人，對我來說，漫步在如此的暖陽下，不只是種享受，更像是一場對生活的冥想。

走路去超市、走路去寄信、走路去電影院……但凡來回腳程在兩個小時以內的，我都很樂意用「雙腳」來完成，這些聽在當地人耳裡覺得不可思議；但親身感受同一條路上四季的變化，看著人行道大樹隨時序轉換色彩，那種節奏緩慢的景色流逝，是我來美後深刻愛上的日常。住台北時，步行除了是我的喜好，更是種必須──密集的街區、便利的交通與生活機能，讓人自然以雙腳為主要移動方式。然而在這裡，走路反倒成了一種刻意的選擇，一種與環境對話、重新體驗生活節奏的方式。

請繼續往下閱讀...

在台灣，街巷密集、轉角總有便利商店和各式店家，生活與人群緊緊相連；而在這裡，每一次出門幾乎都得經過一段漫長的寂寞。那樣的寂寥卻意外地純粹，讓人學會在空白中思考。以前在台灣走路，我習慣性將目光放在地上，原因是為了閃躲腳下的各種「陷阱」，像是突然出現的排水溝、臨時占用的攤位、停在騎樓的摩托車……在這裡，步行環境單純，才讓我真正習慣走路抬頭，去欣賞天空和樹木。

當然，安全性也常是我心中的隱憂，畢竟美國治安遠不及台灣。因此在步行之前，若是不熟悉的路程，我一定事先查好路線，避開偏僻或感覺可疑的地段；另外，即使是熟悉的路段，也絕不在天色昏暗或天氣不好的情況下行走。

我在加州的住所並非郊區，但因自然條件以及政府與社區刻意維護，這裡的城市景觀處處被豐富的樹木妝點得綠意盎然。有一次徒步去電影院的路上，在經過一片被大樹環繞的停車場時，眼前竟活生生出現一隻鷹隼類的大鳥，大鳥展著巨翅，降落在樹梢上，離我大概10公尺不到的距離，我吃驚地停下腳步，從沒想過會在城市裡這麼近看到鷹，從牠的視線看去，原來離牠不遠處的樹幹上，停了隻松鼠（看來是大鷹的午餐時間）。這時，旁邊有位騎著谷歌單車的小哥也發現了此景，拿出手機拍攝，大鷹大概是受到驚動，於是又張開巨翅飛走了，小哥嚷著對松鼠說：「啊！你這幸運的小東西。」

其他還有許許多多只有步行時才會遇見的奇妙片刻。這些細瑣卻生動的瞬間、這份寂寥卻又充實的「行走日常」，讓我在異鄉的生活感受到踏實，也讓我真正成為這片土地上，一個有意識、有節奏的過客。在美步行，也許不便，但卻最真實。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法