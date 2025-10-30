自由電子報
【藝術文化】李遠南下勘災 全額補助2億助台南災損文資修復重建

2025/10/30 05:30

文化部長李遠（右）查看南鯤鯓代天府受損情形。（記者洪瑞琴攝）文化部長李遠（右）查看南鯤鯓代天府受損情形。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部長李遠昨（29）日赴台南現勘「丹娜絲颱風」及「0728豪雨」造成的文化資產災損，並說明文化部協助修復與重建進度。他指出，文化部爭取特別預算2.94億元，補助文資搶修及復建全台8縣市共37案、金額達2.86億元，其中，台南市共核定19案、補助2億元，「全額補助，不需地方自籌」，展現中央全力支持文化復原的決心。

文化部長李遠（右2）在台南市副市長葉澤山（右1）陪同下查視陳家古厝，文化部文資局長陳濟民（左1）說明修復計劃。（記者洪瑞琴攝）文化部長李遠（右2）在台南市副市長葉澤山（右1）陪同下查視陳家古厝，文化部文資局長陳濟民（左1）說明修復計劃。（記者洪瑞琴攝）

李遠表示，文化資產災損發生後，文化部第一時間透過「文化資產災害防救平台」掌握災情，並結合地方政府文資團隊及國定古蹟專業分區團隊協助現勘與修復方案。他強調，重建不只是恢復原樣，而是要透過更進步技法，使得這些文化資產修得更好。

南鯤鯓代天府受「丹娜絲颱風」及「0728豪雨」影響，屋脊坍塌及剪黏泥塑損毀情形。（記者洪瑞琴攝）南鯤鯓代天府受「丹娜絲颱風」及「0728豪雨」影響，屋脊坍塌及剪黏泥塑損毀情形。（記者洪瑞琴攝）

李遠先到國定古蹟「南鯤鯓代天府」查看屋面與裝飾構件損壞情況。他指出，南鯤鯓代天府不只是信仰重鎮，更是台灣文化的重要象徵，「希望修建後不只是復舊，更能讓文化價值被年輕世代看見。」

接著前往歷史建築「北門嶼陳家古厝」，關心受損屋架與後續修繕進度。陳家後代陳正吉感嘆風災後鄰宅拆除，真的「足傷心」，但也堅定表示要讓古厝「一代一代傳承下去」。李遠說，古厝若被鐵皮取代，原有社區風貌就難以回復，「每一座歷史建築背後都有故事，愈進步的社會愈該珍惜歷史。」

除具文資身分的古蹟外，文化部也關注一般傳統老屋的修繕。李遠視察「以修代訓」示範點學甲區民宅，這是文化部與台南市府合作推動的「風土計畫」，以實作培訓匠師、再利用舊材、製作教材及紀錄片，培育更多傳統修繕人才。屋主王文趾及女兒王雅雯說，「保存老屋原始樣貌是為了傳承祖先的文化」，很慶幸周邊民宅都有這樣的共識。

李遠強調，不具文資身分的老屋雖非特別預算補助範圍，但文化部仍以年度預算支持，「文化保存要從自我覺醒開始」，當民間願意主動保留文化，社會也會更加進步。

此外，文化部也持續關注花蓮馬太鞍堰塞湖等災區修復情況，並協助歷史建築「益壽堂」等文化設施辦理緊急修繕。李遠說，將持續追蹤各地文化資產復原與振興進度，確保台灣文化的根不被風雨吹散。

