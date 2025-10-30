自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「綴著風吹看戲趣」計畫啟動 兒童歌仔戲搭乘藝術卡車6鄉鎮巡演

2025/10/30 05:30

唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》。（紙風車文教基金會提供）唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》。（紙風車文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部指導、台灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會共同主辦的「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」將於10月31日啟程。

一心戲劇團《審石頭？歐買尬~真的假的啦？》。（紙風車文教基金會提供）一心戲劇團《審石頭？歐買尬~真的假的啦？》。（紙風車文教基金會提供）

文化部次長李靜慧昨（29）日出席宣布記者會致詞表示：「之前辦理兒童歌仔戲是透過庄頭劇場這樣的大型舞台去做演出，很樂見這次有不同的形式跟做法，將歌仔戲透過藝術卡車可以更深入偏鄉，讓更多的大小朋友都可以更了解這項表演藝術。」

台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢表示：「兒童歌仔戲與原本歌仔戲不同，劇情、舞美、曲調、編排，皆特別針對孩童設計，透過有趣的故事、孩子能夠了解的語言，讓孩子輕鬆接觸這門藝術。因為孩子不會自己主動去看歌仔戲，所以我們直接到各鄉鎮孩子的家門前演出，加上與有相同理念的紙風車藝術卡車合作，期盼孩子未來在看劇的時候，也會選擇歌仔戲來欣賞。」

「綴著風吹看戲趣」活動將於10月31日啟程，串聯6個縣市展開巡演，讓兒童與家庭觀眾能近距離接觸歌仔戲文化。今年的演出結合「台灣鄉村藝術卡車」行動舞台，專為兒童設計歌仔戲劇目，結合親子教育與地方文化推廣，為台灣兒童戲劇與傳統藝術教育的融合帶來新面貌。

本次巡演共有3大團隊輪番上陣，包括一心戲劇團、薪傳歌仔戲劇團與唐美雲歌仔戲團，週末場次設有戲曲藝術體驗活動，讓孩童親身體驗戲服、妝髮與身段。活動特別強調親子共學與地方參與精神，期盼在輕鬆的氛圍中推廣傳統戲曲文化。

巡演首站由一心戲劇團帶來《審石頭？歐買尬~真的假的啦？》10月31日於新北市鳳鳴國小開演，11月2日移師桃園市蘆竹德林寺停車場演出。桃園場同時也是「台灣鄉村藝術卡車」啟動以來的第300場，具有里程碑意義。薪傳歌仔戲劇團的《黑姑娘》將於12月5日、6日分別在台中市豐樂雕塑公園及南投縣松柏嶺受天宮演出。

壓軸場則由唐美雲歌仔戲團演出《收妖日記：顛倒大王的秘密》，12月12日於嘉義縣竹崎親水公園登場，12月13日於台南市安南果菜市場舉行最終場。

