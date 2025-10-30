【藝術文化】台史博14週年館慶 園區重現庄頭喜慶派對

台史博14週年館慶「台史博有囍了」活動主視覺。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣歷史博物館迎來開館14週年，今年以「台史博有囍了」為主題，將於11月8日至9日舉辦「館慶派對×沉浸式文化市集」，將園區化身喜氣洋洋的1950年代農村，重現庄頭辦喜事的熱鬧景象，邀請親子三代共遊，體驗台灣常民的幸福日常。

北部知名音樂肢體劇團「身聲劇場」，經典親子劇作《老鼠娶親》壓軸登場。（身聲劇場提供）

知名「身聲劇場」將進駐村莊打造戶外戲台，推出親子「聲音肢體工作坊」、踩街遊行，並以經典劇作《老鼠娶親》壓軸登場，透過音樂與肢體演出，讓觀眾在笑聲中感受農村的溫情。活動兩日也推出入館半價優惠，邀民眾館內外盡情看展。

今年館慶首度以沉浸式市集結合婚嫁文化與手作體驗，讓歷史走入生活。民眾可體驗曬穀、剖竹、染布等農村工藝，也能親手製作春仔花、口紅紙，重溫新娘出嫁的傳統儀式。園區設有大型木作遊戲區與復古童玩，孩子還可與「村民NPC」互動闖關，讓整座村莊洋溢歡笑。

市集規畫「阿伊囍的路」與「情人街」兩大主題街區，集結60餘攤古早味美食、文創工藝與原創桌遊，重現庄頭熱鬧婚宴氛圍。「小樹市集」號召200組家庭舉辦親子二手市集，以交換與分享傳遞永續理念。

館長張隆志說，希望透過劇場與市集，讓民眾以遊戲與互動重新發現歷史的溫度。館慶暖身活動自10月29日登場，包括「戲劇導覽」與「故事時光屋」，詳情可上台史博官網查詢。

