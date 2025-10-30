自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台史博14週年館慶 園區重現庄頭喜慶派對

2025/10/30 05:30

台史博14週年館慶「台史博有囍了」活動主視覺。（台史博提供）台史博14週年館慶「台史博有囍了」活動主視覺。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣歷史博物館迎來開館14週年，今年以「台史博有囍了」為主題，將於11月8日至9日舉辦「館慶派對×沉浸式文化市集」，將園區化身喜氣洋洋的1950年代農村，重現庄頭辦喜事的熱鬧景象，邀請親子三代共遊，體驗台灣常民的幸福日常。

北部知名音樂肢體劇團「身聲劇場」，經典親子劇作《老鼠娶親》壓軸登場。（身聲劇場提供）北部知名音樂肢體劇團「身聲劇場」，經典親子劇作《老鼠娶親》壓軸登場。（身聲劇場提供）

知名「身聲劇場」將進駐村莊打造戶外戲台，推出親子「聲音肢體工作坊」、踩街遊行，並以經典劇作《老鼠娶親》壓軸登場，透過音樂與肢體演出，讓觀眾在笑聲中感受農村的溫情。活動兩日也推出入館半價優惠，邀民眾館內外盡情看展。

今年館慶首度以沉浸式市集結合婚嫁文化與手作體驗，讓歷史走入生活。民眾可體驗曬穀、剖竹、染布等農村工藝，也能親手製作春仔花、口紅紙，重溫新娘出嫁的傳統儀式。園區設有大型木作遊戲區與復古童玩，孩子還可與「村民NPC」互動闖關，讓整座村莊洋溢歡笑。

市集規畫「阿伊囍的路」與「情人街」兩大主題街區，集結60餘攤古早味美食、文創工藝與原創桌遊，重現庄頭熱鬧婚宴氛圍。「小樹市集」號召200組家庭舉辦親子二手市集，以交換與分享傳遞永續理念。

館長張隆志說，希望透過劇場與市集，讓民眾以遊戲與互動重新發現歷史的溫度。館慶暖身活動自10月29日登場，包括「戲劇導覽」與「故事時光屋」，詳情可上台史博官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應