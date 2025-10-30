自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 熊熊／觀之入廚

2025/10/30 05:30

圖◎徐世賢圖◎徐世賢

◎熊熊 圖◎徐世賢

（1）

入廚是我家的小小傳統。父親在茶餐廳當大廚，一做三十幾年，弟弟覓得教職前，也一直在連鎖餐廳當水吧。母親自不必說，一手家常菜做得穩當，偶然見出色，唯獨我沒有繼承到這傳統。獨有一次在水餃店的經驗，只學得分辨不同種類的水餃。煮水餃雖也講究，看著溫度計跑到指定的溫度，下鍋，計時器按時響鬧，撈起，只覺得是機械的操作，甚至連食材的配搭和預備都不知道，心裡便不願視其為煮食。

缺乏下廚經驗，離家獨立以後始終苦於煮食。許多菜式想吃，往往無從下手，好不容易做出來，色相與口味卻不像樣。

最初試過模仿母親煮的菜式。在家的時候，她常煮蜜糖雞翼、黑椒牛仔骨、茄汁蝦仁，惹味鮮豔。直至自己做飯，記憶中尋著零碎的畫面，只得生硬拼湊。例如煮一道番茄炒蛋，幾次都沒能熬出番茄汁，於是買一瓶番茄醬，卻不知分量輕重，變成鮮血淋漓的炒蛋。又例如黑椒雞柳，雞柳拌勻黑椒汁，同時下鑊，雞柳未熟，黑椒汁反而焦乾了。

後來看食譜、看影片，按步驟準備食材，原來蒸炒炆煎，各種煮法有其次序先後。依書直煮，總算外形與圖片相近，似模似樣卻不是太甜，就是鹹味太重，變了苦味。一次女友在旁，才給她發現，原來我沒依食譜註明的分量調味。

兒時經常藉故途經廚房，翹首看母親做飯的背影。食材一一準備好，待到油滾，她右手取一碟芥蘭倒下去，左手拿鑊鏟左曲右迴，右手再取鋼匙，在小膠盒一舀一揮灑，鹽花撒下，趕緊再輕灒幾滴廉價的九江雙蒸酒。粵式獨有的鑊氣飄向廚房門外，沾帶微微酒香，這就是對味。幾番味道印象，是從母親身後看來，像看魔術師表演，從紙箱變出白鴿和美女，至於食譜按分量表列的調味，一匙半勺是幾分鹹幾分甜，反而沒經鼻子和舌尖實驗過。而且量化出來的調味，斤斤計較，尤其食材分量與食譜不符的時候，更不知如何酌量調整，即使食譜在手，還是自然模仿母親煮飯的架勢。

我非嗜吃之人，做飯功夫一直沒長進，固然是技藝不夠，更根本是沒有煮出佳肴的必要。一日三餐，上班前、上班期間，下班後，進食不過是勞碌工作的附庸。近來還「開發」一種拙劣煮法：無論瓜菜禽魚，統統切成半寸大小，隨意施鹽糖，蒸到稀軟再拌飯，根本是豬餿。旁人側目，我故作大方地自嘲：「這是給吞嚥困難人士吃的軟餐。」進食就是飽腹，不用咀嚼更好。

獨對僅堪下嚥的飯菜，儘管有時自卑，依然大口大口吞下。沒有長進之下，偏偏堅持煮飯，從來帶便當上班的女友卻說：「其實你不用勉強自己，我可以買外賣的。」

（2）

最好的飯菜，始終要母親煮。離家已久，長久裡只逢著節日回家，口腹因做節才得到一餐善待。華人做節，起自南宋：「店肆皆罷市，垂簾飲博，謂之做節。」本意是休息和團聚，到現代仍依舊例，一年三次，中秋、冬至和新春，至於耶誕聚餐同慶，亦如同做節。做節人齊，必備佳肴，母親會說：「一定要有雞、有肉、有魚，還要有湯，但菜數絕不可是七。」粵人習俗，先人出殯後解穢席上菜數七道，做節七道菜則是不吉利。

每年四次做節，母親廚藝再高也有技窮時，於是有幾道菜常常出現在飯桌上。

蒜蓉粉絲蒸扇貝：扇貝開殼洗淨，只留一邊殼，粉絲拌以生蒜，鋪在扇貝上，隔水蒸四至六分鐘，視乎貝肉厚薄。調味不施鹽糖，純靠鮮味和蒜香，看似簡單，最難是不可久烹，必定要適時關火取出。母親經常忘記何時下鍋，倉卒揭蓋，冒出的蒸氣團團包圍住她的尖叫聲，聽得以為有什麼刀傷意外。

清蒸石斑：平日多食鰂魚、鯇魚，唯做節必須要石斑。常見芝麻斑、青斑和老虎斑，母親其實不太懂分辨，價錢合宜即可。清蒸的關鍵除了魚要鮮，還有豉汁。燒熱油鑊，撒薑、蔥絲，撒一圈砂糖，最後生抽豉油一下便立即關火。轉瞬煮好的豉汁灒在石斑上，魚肉飄起絲縷輕煙。

白切雞配自製薑蔥汁：白切雞的烹煮很費工夫，母親通常在清早到廣東燒臘店買一隻，請燒臘師傅斬好。跟蒸魚相似，關鍵也在醬汁。薑蔥汁煮法與豉汁相近，不同在食材。薑要磨成蓉，母親最近才學用攪拌機，以前是一下一下把薑往刨磨器上磨。蔥分青蔥和乾蔥，青蔥切碎，乾蔥切薄片。煮好的薑蔥汁用小碟盛上，放在白切雞旁邊，隨吃隨蘸。

白灼蝦：最沒技巧的一道菜，卻是母親最了解的食材。多膏的大頭蝦已經很少見，竹節蝦便宜但肉薄，赤米很甜卻嫌太小氣，基圍蝦是其他蝦都太貴時的大後備。最奢侈的一次，灼手掌大小的虎蝦，一碟八隻，吃完已經半飽。

老火燉湯：我最搞不清楚，就是老火湯。粵人特色，把乾貨、蔬果、肉和中藥混合燉煮幾小時，兼有藥膳功效。煮老火湯要略懂藥理，赤小豆利水除溼、消腫解毒，雪耳味甘淡、補脾開胃，五指毛桃健脾補肺、行氣利溼……在營養學流行之前，已經家家有位保健達人，但是幼時無知，嫌棄老火湯，反而喜歡粟米羹、冬瓜羹。

兒時關於飲食的對話，總是「想吃什麼？」和「還吃得下嗎？」那是成年之前，我們專有的無知，放進嘴裡的飯菜是如何料理而成，沒有人會嘗試說明。成年之初，長輩聽說我們會煮即食麵、會煎蛋，都驚喜生於安樂的我們終於懂得煮食，彷彿下廚是這世代的成人禮。上初中的時候，父親曾說我們是小康之家，心裡當時很不認同。租住政府建的廉租屋，靠他一人的收入，不及全市入息中位數，僅夠養活一家四口，何來小康？想到自己成年之前沒煮過一頓飯，沒有被生計逼著半工讀，真也算得是小康，即使零用錢是從來沒有。

由無知待餵，成長到能分享煮食經驗。邊吃邊聽母親一一說明，如何經歷採買到烹煮，像朋友一樣，分享每個魔術背後的操作，反而失落了下廚的神祕，我只管敷衍點頭。

（3）

今年初搬到母親附近，上班地點也近，每星期總有一、兩晚回家蹭一頓飽飯，更得見她平日的飲食習慣。有時早下班，回家見母親還埋頭在廚房，便與她靠著門沿聊天。聽她分享新買的北海道三文魚乾，讚歎撲鼻的鹹香鮮味，得意於普通超市沒有上架，卻讓她找到網上特價。從下油到上碟，五分鐘裡她像直播主表演煮食，同時推介某店的魚乾，洋洋灑灑。剛想把話題帶到最近又換新工作，她已經轉身遞出一碟肉碎炒四季豆，我只好閉嘴接過。

十五年來，一家四口只剩她一人獨居，實在經過什麼事，她怎麼走到今天，我依然是全然無知。她沒有試過分享這十五年的回憶心路，我亦沒說明這十五年的起跌得失。每次見面，我們只道近況，在眼前的瑣事堆中尋和應，又識趣地不觸碰各自過日子的不堪和難受。人過三十，從廚房門沿走到她身旁，靜靜看她專注的側臉，接過一碟肉碎炒四季豆，也終於察見她手臂上新現的老人斑。

雖然母親常說，年歲漸長，無法再全職工作，可是義工活動的時間反而愈來愈多，每餐的準備時間自然少了。現在每星期回家，鮮少嘗到舊時餐桌上的菜式，反而更加專注於食材的挑選和配搭。例如肉碎炒四季豆，一碟比面盤大，食不完的放雪櫃裡，第二天中午把早兩天吃剩的飯熬至稀爛，兩者一混合起來，便是肉碎四季豆粥了。

上星期是五月初五端午節，母親說：「你兄弟倆不慣端午做節，難得一起回來，我也煮一桌豐富吧。」不禁好奇，辟邪驅疫的端午、詩人殉國的端午，何來團聚做節之意。心裡疑問純是好奇，桌上久違的餸菜輕易搶去關注，例如舊時隔天吃一次的蜜糖雞翼、能伴三碗飯的瑶柱蒸蛋。笑問一桌家常菜，豐富何在，母親擺出執拗表情：「八道菜還不豐富？你倆好久沒吃我才煮的。」

菜數確實多，可是已非舊時做節款式。蜜糖雞翼被肉碎四季豆之類占據了地位，又回頭把清蒸石斑逐走。這一退一進，是人生的變遷。離家十五年，經歷大小風波種種，結婚生子，進廟堂入監房，失婚失業失戀，手筋斷過輸精管也結紮了。近兩、三年，白髮多了，筋骨關節愈見疲弱，即使經歷在累增，亦只隱隱覺得有什麼在消減。在廚房外、在爐灶邊、在飯桌旁，看母親入廚，日常和做節菜式已然變化，才知十五年的時日，如九江雙蒸酒的廉價酒香，只在回憶裡縈繞。●

