【自由副刊】 廖偉棠 詩三首
◎廖偉棠
．
終敷禮
．
人子在獄中再次入獄
在捉捕中再次被捕
這不是傳說
．
那死去的無疑會再死一次
活著的再次愧對活
這不是悲劇
．
悲劇是
把小島剖開抹上香料
把香氣剖開裹入一把餐刀
．
傳說是
在自由的額敷上油膏
讓絕望盡情奏樂，除此它再無他求
．
祂在刑場上走來走去搓著蒼蠅一般的手
這眾神之中最微細的細佬
說那麼多蒙冤的人，我竟一個也不能救
．
論永生
．
我告訴女兒關於永生：
我們是佛之池塘裡的睡蓮
一個夢接一個夢地
夢見我們是人類的生命。
醒來的片刻隨月光綻放
隨即又睡去。
．
我們在林口的新科技園區
已經被填平的池塘邊走過
她漂亮的新襪子，沾滿了鬼針草
它們也告訴我
它們的夢。
．
另一部紀錄片
．
我的視網膜被截圖
過期六年的催淚瓦斯雲
壓下來
我的頭是一個蜂箱
封鎖了你的逃逸
而最終被你的斧砍傷
被你的箭貫穿
（我們是冷兵器時代的戰友
與子同袍
寫絕命書於
蝶變的豔塵之上？）
．
另一個人有別於你我
在燹剩的好地獄叫魂
他搖盪的猿啼
不是在尋找你我沉沒的巫山
而是霑溼著
另一支、無數支箭
那些魂靈保鮮六年
從我們漸漸衰老的舌頭下面拔出
贖罪券
．
（我們是無神時代
的祭品，無紙之書的
亂碼，VHS錄像抽幀
的一九九七
二〇四六
之類謊言）
另一個人掂量著
雨後的植物
抽芽的，是鳩？是鴉？是鴞？
還是蝙蝠默然？
（是公車載我回到太子站
那些開闔不停的地鐵車門）
．
■二〇二五．六．十七觀《寧化飛灰》
