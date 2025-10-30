【自由副刊】 廖偉棠 詩三首

◎廖偉棠

．

終敷禮

．

人子在獄中再次入獄

在捉捕中再次被捕

這不是傳說

．

那死去的無疑會再死一次

活著的再次愧對活

這不是悲劇

．

悲劇是

把小島剖開抹上香料

把香氣剖開裹入一把餐刀

．

傳說是

在自由的額敷上油膏

讓絕望盡情奏樂，除此它再無他求

．

祂在刑場上走來走去搓著蒼蠅一般的手

這眾神之中最微細的細佬

說那麼多蒙冤的人，我竟一個也不能救

．

論永生

．

我告訴女兒關於永生：

我們是佛之池塘裡的睡蓮

一個夢接一個夢地

夢見我們是人類的生命。

醒來的片刻隨月光綻放

隨即又睡去。

．

我們在林口的新科技園區

已經被填平的池塘邊走過

她漂亮的新襪子，沾滿了鬼針草

它們也告訴我

它們的夢。

．

另一部紀錄片

．

我的視網膜被截圖

過期六年的催淚瓦斯雲

壓下來

我的頭是一個蜂箱

封鎖了你的逃逸

而最終被你的斧砍傷

被你的箭貫穿

（我們是冷兵器時代的戰友

與子同袍

寫絕命書於

蝶變的豔塵之上？）

．

另一個人有別於你我

在燹剩的好地獄叫魂

他搖盪的猿啼

不是在尋找你我沉沒的巫山

而是霑溼著

另一支、無數支箭

那些魂靈保鮮六年

從我們漸漸衰老的舌頭下面拔出

贖罪券

．

（我們是無神時代

的祭品，無紙之書的

亂碼，VHS錄像抽幀

的一九九七

二〇四六

之類謊言）

另一個人掂量著

雨後的植物

抽芽的，是鳩？是鴉？是鴞？

還是蝙蝠默然？

（是公車載我回到太子站

那些開闔不停的地鐵車門）

．

■二〇二五．六．十七觀《寧化飛灰》

