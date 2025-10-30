自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 廖偉棠 詩三首

2025/10/30 05:30

◎廖偉棠◎廖偉棠

◎廖偉棠

終敷禮

人子在獄中再次入獄

在捉捕中再次被捕

這不是傳說

那死去的無疑會再死一次

活著的再次愧對活

這不是悲劇

悲劇是

把小島剖開抹上香料

把香氣剖開裹入一把餐刀

傳說是

在自由的額敷上油膏

讓絕望盡情奏樂，除此它再無他求

祂在刑場上走來走去搓著蒼蠅一般的手

這眾神之中最微細的細佬

說那麼多蒙冤的人，我竟一個也不能救

論永生

我告訴女兒關於永生：

我們是佛之池塘裡的睡蓮

一個夢接一個夢地

夢見我們是人類的生命。

醒來的片刻隨月光綻放

隨即又睡去。

我們在林口的新科技園區

已經被填平的池塘邊走過

她漂亮的新襪子，沾滿了鬼針草

它們也告訴我

它們的夢。

另一部紀錄片

我的視網膜被截圖

過期六年的催淚瓦斯雲

壓下來

我的頭是一個蜂箱

封鎖了你的逃逸

而最終被你的斧砍傷

被你的箭貫穿

（我們是冷兵器時代的戰友

與子同袍

寫絕命書於

蝶變的豔塵之上？）

另一個人有別於你我

在燹剩的好地獄叫魂

他搖盪的猿啼

不是在尋找你我沉沒的巫山

而是霑溼著

另一支、無數支箭

那些魂靈保鮮六年

從我們漸漸衰老的舌頭下面拔出

贖罪券

（我們是無神時代

的祭品，無紙之書的

亂碼，VHS錄像抽幀

的一九九七

二〇四六

之類謊言）

另一個人掂量著

雨後的植物

抽芽的，是鳩？是鴉？是鴞？

還是蝙蝠默然？

（是公車載我回到太子站

那些開闔不停的地鐵車門）

■二〇二五．六．十七觀《寧化飛灰》

