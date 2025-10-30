自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 黃羊川／日頭赤焱焱

2025/10/30 05:30

◎黃羊川◎黃羊川

◎黃羊川

他叫你睜大眼睛看，燈泡。久了，一團黑圓點便揮之不去。

多久了，你覺得很睏，有人進來有人出去，臉，都看不清楚，黑點跟臉一樣大；進來偌久？敢有人去飼魚仔？

他問你為什麼天還沒亮就去魚塭，「巡池。看魚仔有無浮頭、看水色、看打水車、拋餌料……」你的頭被壓進旁邊的水桶裡，「為什麼用台語回答？」不知吃了幾口水、嗆了幾下鼻，「這樣是不是缺氧的感覺？」頭離開水面你便拚命呼吸；他問你整晚開燈不會嗎，你低頭不敢回話。

他說你現在是不是打算裝啞巴，問你多帶一盒便當要給誰，問你有沒有人躲在魚塭，你覺得莫名其妙，不會自己去找？你沒答但眼神洩漏了。他說你的嘴真硬，你忽然感到臉頰熱辣痛，嘴裡有血腥味；死魚仔味，你把想說的話連同血一起吞下。

旁邊有人一直在寫字，啥代誌攏無，伊佇咧寫啥？

他問你怎麼抓鳥，你搖頭想說牠們不一定是偷吃魚而是吃蟲……「魚線。」他問你不是會用釣魚線做陷阱，捉偷吃魚的鳥，你不知該點頭還是搖頭，他突然抓著你的頭要你仔細看他，或他想仔細看你，但你的眼前他的臉上，依然是一團黑圓點；「對鳥仔不好，牠們只是經過……」你好不容易擠出話，他冷笑，「你跟我一樣很懂畜生。」他將手放開，你的頭無力垂下；他突然換了姿勢，你被他的影子嚇到，身體下意識閃躲卻遲鈍抖動，他笑了，很大聲，整個房裡都是迴聲。

多久了，他又走進來，燈一直亮著。很睏……你想到魚塭，「前幾工我聽廣播咧講，風颱欲來，會使放我轉去顧魚無？」他一把抓住燈架湊近你，燈泡幾乎貼在你臉上，睜不開眼睛，他把你的眼皮打開，「你可以像魚睜著眼睛睡覺嗎？」

「聽無？目睭擘大大咧看，你閣有閒去顧彼項代誌。」原來他也會講台語。

喙攏死魚仔臭臊味。●

