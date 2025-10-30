【自由副刊．愛讀書】 《尋找北極森林線》

《尋找北極森林線》 班．勞倫斯著，周沛郁譯，林政道審訂，行路出版

班．勞倫斯著，周沛郁譯，林政道審訂，行路出版

班．勞倫斯（Ben Rawlence，1974-）在《尋找北極森林線》中展開一段結合自然觀察與文化記憶的地理旅程。森林線是氣候與地理條件交織的結果，標誌著植物可生長的臨界點，同時也成為觀察全球暖化、物種遷徙與地景變遷的重要指標。作者筆下的森林線，並非冷硬的生態數據，而是一條連結地球多樣環境、歷史記憶與人類行動的思考軸線。他從自家庭院中的紅豆杉樹出發，一路記錄蘇格蘭、挪威、俄國、阿拉斯加、加拿大、格陵蘭等地的林帶變化，亦書寫不同文化如何理解與對待樹木與森林。全書文字清朗，行文知性，經常從自然科學下筆，又能轉化為感知層次的敘事，即使身處亞熱帶島嶼的讀者，也能感受到自己是全球環境變遷中不可分割的一份子。勞倫斯以紀實文學與知識內容交織的方式，描繪出跨越地理與時間紋理的文字，提醒著，每座森林的界線，其實也是人與世界的關係邊界。

（落花生）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法