【家庭plus．說故事時間到囉】一雙手套 守住溫暖

文／黃文綺

經過旅行用品店，隨意逛一圈，看到一副手套，可以露出手指頭，也可以蓋住，想起十多年前，為冬日的遠行，買過類似款，旅途中僅用一次就遺失了。這會兒再遇見，是喜歡的顏色，彷彿在說「買我買我」，毫不猶豫地買下。

回家路上憶起某年冬季，在日月潭遊玩時，掉了一隻手套。那是很特別的毛線手織款，黑底夾著彩色不規則花樣，並有許多羊毛氈小球裝飾，寒冬中戴著，打心底暖起。為此循路來回兩遍，遍尋不著，每回看見留著的單隻，就開始猜想遺失的手套可能的新故事。

烏克蘭民間故事《手套》（遠流出版），也是從一隻遺落在森林裡的手套開始，那是下雪的冬季，老公公帶著狗在林中散步，走著走著就少了一隻手套。不久小老鼠跑來，立刻鑽進手套裡，還撿了樹枝，把手套架高，變成舒服的家；一會兒青蛙來了，很客氣地問：「是誰在裡面？讓我進去好嗎？」「請進。」小老鼠說；接著兔子也來了，狐狸、大灰狼、山豬，一隻隻跟著擠了進去，可是大熊也來了，這還能擠得下嗎？

故事的發展很有趣，看著慢慢膨脹鼓起的手套，不覺莞爾，嗯，肯定是超級彈力手套，不然怎麼能容納那麼多動物啊！這個故事除了想像力之外，還帶著「分享」的溫暖。

不禁連結到小川糸的《暖和和手套國》（圓神出版），這本書雖是小說，裡面有不少黑白與彩色插畫。故事以波羅的海拉脫維亞為背景，生動描繪出夏季很短的北歐國家裡，手套是多麼不可或缺的生活必需品，所有女性在結婚時，需要帶一箱自己親手織的手套做嫁妝。每個女孩自幼就被教導編織，尤其是織手套，手套的顏色和花紋，因應不同的節日儀式需求，也因此有些特殊花樣是必學的。

小川糸是日本人，為撰寫暖和和手套國，特別走訪拉脫維亞，深入了解當地的編織圖騰意涵，以及傳統生活習俗、飲食等風土人情。小說裡的故事是虛構，但充滿風土味的細節，都十分貼近。

故事開始的路普麥吉共和國，是一個獨立才20年的國家，但不久又被「冰之帝國」統治。對應現實世界，拉脫維亞正是不斷被占領，飽受戰爭威脅的國家，被占領時，許多傳統節慶也被禁止，所幸因地處寒帶，編織的手藝得以流傳。

小川糸在整個故事中，放入家庭親子互動、青春期的戀愛心情，最動人的是結尾：主角瑪莉卡雖然一直沒有等到丈夫從戰場回來，但她把所有的愛，織入一雙雙手套，送給需要的人。

書末小川糸寫了一小段「尋訪神靈棲息的手套國～拉脫維亞」，特別繪出手套的數種圖騰，十字符號會招來幸福，雙重交叉力量更強，經常使用就會得到大地女神的保護。看著那些圖騰，聯想到台灣的原住民織布紋飾，雖然和北歐相隔甚遠，但許多特殊圖案和意義相通，能夠跨越時空產生共鳴。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

