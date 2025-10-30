【家庭plus．生活大補帖】多點同理 少點衝突

圖／swawa.com

文／慧音

正逢下班時刻，車經函洞前的十字路口，車水馬龍。見外送騎士與轎車相會於路口，一開始轎車試圖先行，但後來還是先禮讓機車騎士過去，卻換取了騎士白眼，讓人看了不禁搖頭歎息。

說真的，這一眼已經是無理（禮）族中算客氣的，畢竟曾見飆罵髒話、狂按喇叭，甚至當場下車理論的，更甭提電視上播送持棍棒、逼車、鬥毆的新聞畫面。

外子曾和摩托車擦撞，他趕著送小女上學，對方則是剛送完孩子上學，趕著上班。慶幸雙方都已為人父，多少能理解彼此處境，還能心平氣和地在路旁等待警方。

相識的一位大姐和朋友開車出遊，結果慘遭後面來車親吻，不幸中的大幸，所有人平安無事。雖然感到掃興，也頗無奈，因為對方的車子必須送修，大姐和她的朋友還特地載對方去搭車。

上述兩個例子，都是因為可以有那麼一點的「同理」，也願意換個角度去思考對方的立場，才沒有引發衝突，得以劇終落幕。

曾聽人這麼說，如果在馬路上碰到很著急的人，可以試著「想像」，對方可能真的有什麼很緊急的事情要去處理，甚至是很危急的……這樣你就可以釋懷一點，不會過於氣憤難平，聽起來似乎也不無道理。

或許比起需要透過時間練習和培養的「同理」、「換位思考」，發揮人與生俱來的想像力說不定容易得多，不妨一試。

