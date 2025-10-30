【家庭plus．生活停看聽】群組@all 別濫用

圖／swawa.com

文／淳子

現代人應該手機裡都有好幾個因為不同目的而組的群組，吃喝玩樂團、購物團或是工作所需。

除了工作群組外，我幾乎都會把其他群組提示音關掉，因為不會有立即處理的必要，也能讓耳根子清靜一下。這之中有個社區住戶組的團購群，平常也都是關靜音，但是有天提示音老是響起，原來是有團購物品到貨，團主懶得標記有訂購的住戶，就在群組裡標記@all，所以即便關靜音還是沒用，後來發生了幾次，終於有人出聲，希望不要再標@all，明明自己沒有買，上班時卻老是被提示音打擾。

請繼續往下閱讀...

@all也許好用，但是明明不干自己的事，卻被標記提醒，的確讓人覺得被打擾。我想也是現代人使用群組該注意的基本禮貌吧。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法