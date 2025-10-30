自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】群組@all 別濫用

2025/10/30 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／淳子

現代人應該手機裡都有好幾個因為不同目的而組的群組，吃喝玩樂團、購物團或是工作所需。

除了工作群組外，我幾乎都會把其他群組提示音關掉，因為不會有立即處理的必要，也能讓耳根子清靜一下。這之中有個社區住戶組的團購群，平常也都是關靜音，但是有天提示音老是響起，原來是有團購物品到貨，團主懶得標記有訂購的住戶，就在群組裡標記@all，所以即便關靜音還是沒用，後來發生了幾次，終於有人出聲，希望不要再標@all，明明自己沒有買，上班時卻老是被提示音打擾。

@all也許好用，但是明明不干自己的事，卻被標記提醒，的確讓人覺得被打擾。我想也是現代人使用群組該注意的基本禮貌吧。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應