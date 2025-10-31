自由電子報
藝術文化

【藝術文化】緬懷一代報人林榮三奉獻精神 「自由之聲」音樂會陳可嘉《生路》首演

2025/10/31 05:30

「自由之聲」音樂會記者會，右起NSO執行長郭玟岑、林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、指揮林勤超、作曲家陳可嘉、鋼琴家丹尼斯‧科祖金。（記者潘少棠攝）「自由之聲」音樂會記者會，右起NSO執行長郭玟岑、林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、指揮林勤超、作曲家陳可嘉、鋼琴家丹尼斯‧科祖金。（記者潘少棠攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是《自由時報》創辦人林榮三逝世10週年，財團法人林榮三文化公益基金會與NSO國家交響樂團合作，將於11月1日在台北國家音樂廳舉辦「自由之聲」音樂會，包括接受委託創作新曲向林榮三致敬的旅美作曲家陳可嘉、旅歐指揮家林勤超，以及將於音樂會擔任獨奏的鋼琴家丹尼斯‧科祖金（Denis Kozhukhin），昨（30）日齊聚音樂會的宣告記者會，3位音樂家不約而同對於林榮三一生奮鬥的精神與理想，表示敬佩。

指揮林勤超認為，《生路》作品中充滿溫度與力量，也蘊含對台灣土地的敬意與禮讚。 （記者潘少棠攝）指揮林勤超認為，《生路》作品中充滿溫度與力量，也蘊含對台灣土地的敬意與禮讚。 （記者潘少棠攝）

林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬也出席記者會，並於致詞時表示，林榮三創辦人行事低調，但他所做的事情卻影響深遠；他在政治與商業領域都取得了頂尖成就之後，本可以過著安穩優渥的生活，但因深感台灣不能只有一種聲音，毅然決定投身報業，而於1993年全力經營《自由時報》。

丹尼斯‧科祖金於記者會演奏葛利格〈致春天〉向林榮三致敬。（記者潘少棠攝）丹尼斯‧科祖金於記者會演奏葛利格〈致春天〉向林榮三致敬。（記者潘少棠攝）

蔡素芬說，為提升報紙的閱讀品質，林榮三親自走訪歐美多國，了解最先進的報紙印刷技術與設備，使《自由時報》成為台灣第1份全彩印刷的報紙，並創下單日發行超過1百萬份的紀錄；他幾乎每天待在報社工作到凌晨1點才回家，並親自挑選關係到台灣「生路」的社論集結成冊贈送讀者，期盼國人在台灣生長也能更關心台灣社會，以台灣為主體走出屬於台灣人的路。

蔡素芬指出，這次音樂會特別委託作曲家陳可嘉創作新曲，也是以《生路》為名，呈現林榮三一生奮鬥的精神與對台灣的深情，「感謝NSO與所有音樂家的參與，讓我們得以用音樂的方式緬懷這位為台灣民主與自由努力一生的創辦人，紀念他對台灣社會的貢獻與信念。」

特別為音樂會返國的林勤超則表示，《生路》受到林榮三先生奮鬥精神的啟發，作品中充滿溫度與力量，也蘊含對台灣土地的敬意與禮讚，「我在排練的過程中閱讀了創辦人的傳記，對他的堅持與奉獻深感佩服。作品彷彿呈現了他一天的生活節奏，從清晨開始奮鬥，到深夜仍思考台灣的未來，最後在光榮與成就中落幕。」同場音樂會中，林勤超還將率團演出《莫札特C大調第41號交響曲》以及《布拉姆斯第2號鋼琴協奏曲》， 林勤超說，「這場音樂會的安排，就像是一段音樂時空的旅程，從莫札特的古典精神，到布拉姆斯的浪漫深度，再到當代創作《生路》的生命故事。」

作曲家陳可嘉則表示，她在創作過程時常想到林榮三所說「我這一生就是要為這片土地打拚」，腦海中時常浮現想像他在黎明前起身、深夜仍未休息的身影，「而音樂對我而言，就像創辦人對報業的投入一樣：是一種創作、堅持，也是一種愛。透過《生路》，我想向林榮三先生致敬，並邀請聽眾一起感受那份為理想奮鬥、為土地奉獻的精神。」

出生於俄羅斯、14歲搬到西歐的鋼琴家科祖金則表示，上一次來台是11年前，對這片充滿熱情與文化底蘊的土地印象深刻；這是他第2次來到台灣，特別感謝基金會對這場音樂會的支持，生活困頓時，文化往往最容易被忽略，但藝術不僅是生活不可或缺，也讓人重新思考生命的價值與信念，尤其近年來，許多俄羅斯音樂家在西歐面臨挑戰，「但我想藉此表達，即使我出生於俄羅斯，我同樣重視民主價值，也非常重視文化的保存與傳承。」科祖金說，「很高興能在台灣與大家分享這份信念。」

