【藝術文化】台文館新書《陪伴彼此走得更遠》 以「文學處方」關懷照顧者

〔記者董柏廷／台北報導〕由台文館與聯經出版合作推出的《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》新書發表會，昨（30）日在台灣文學基地舉行。全書以台灣文學為基底，作品內容涵蓋生命經驗、親情關懷與情感連結。結合心理療癒與書寫實踐，期望在高齡化社會中，為長期照顧者提供心靈支持與實際陪伴。

台文館館長陳瑩芳致詞揭開發表會序幕。

台文館館長陳瑩芳在發表會中指出，台文館自2023年的「寫字療疾—台灣文學中的疾與療」特展及2024年的「海馬打點滴：你有所不知的文學療癒」特展以來，持續探索文學參與社會的可能性，並串連產、官、學合作，開發不同族群的「台灣文學處方箋」。她表示，此次發表的新書是文學館回應高齡社會的重要一步，「期望以台灣文學的溫度與書寫的力量，為照顧者帶來真實且深刻的陪伴，增強照顧路上的心理韌性。」期盼文學能以溫柔且積極的方式，成為社會支持系統的一環。

《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》包含「文學讀本」與「伴寫手冊」2冊，由醫師作家吳妮民與敘事治療專家黃素菲教授共同策畫。「文學讀本」精選包括鍾文音、林靜芸、夏夏、凌明玉等12位台灣作家的華、台、客語小說與散文作品，並附錄音版本，讓讀者可在繁忙照護中以聆聽取代閱讀獲得安慰；「伴寫手冊」則設計為42天的讀寫計畫，引導照顧者以抄寫、記錄與回憶等方式書寫心情，藉由文字整理情緒、釋放壓力。詳詢台文館台北分館官網。

