【自由副刊】 焦桐 詩二首
◎焦桐
◎焦桐
．
夢醒 Ⅰ
．
好像剛被一群水牛踏過，
思緒都擠成一堆了，
我必須先關掉檯燈，
理出一點頭緒，壓抑
忍不住的眼淚……轉身
踢開被單。踢到椅腳
疼痛如往事，寒流中
裹緊著激情，劍拔弩張的
滯納金通知單。如今
．
我能做的就是再進入
夢境，繼續欲言又止的
告白。公寓的發電機又喋喋
不休，我在自己的黑暗中
下沉，歲月的沼澤，
如牛群的腳印擠進
腦門裡耳語，把往事
打成死結，把告白
踏得結結巴巴……
．
夢醒 Ⅱ
．
我睜開眼睛看見你
在牆上盯著我
起身吃stilnox，盯著我破碎的
記憶。你走下來凝視
從前的我，觸摸過的臉頰
埋在絮語的棉絮中，
陽光照射出許多陰影。
我看不見自己，絡腮鬍暴長的
憂鬱，你還認得嗎？
我閉上眼睛努力要睡著
以便夢見你，靜物般
在鏡框中想走出來。
