【自由副刊】 焦桐 詩二首

◎焦桐

．

夢醒 Ⅰ

．

好像剛被一群水牛踏過，

思緒都擠成一堆了，

我必須先關掉檯燈，

理出一點頭緒，壓抑

忍不住的眼淚……轉身

踢開被單。踢到椅腳

疼痛如往事，寒流中

裹緊著激情，劍拔弩張的

滯納金通知單。如今

．

我能做的就是再進入

夢境，繼續欲言又止的

告白。公寓的發電機又喋喋

不休，我在自己的黑暗中

下沉，歲月的沼澤，

如牛群的腳印擠進

腦門裡耳語，把往事

打成死結，把告白

踏得結結巴巴……

．

夢醒 Ⅱ

．

我睜開眼睛看見你

在牆上盯著我

起身吃stilnox，盯著我破碎的

記憶。你走下來凝視

從前的我，觸摸過的臉頰

埋在絮語的棉絮中，

陽光照射出許多陰影。

我看不見自己，絡腮鬍暴長的

憂鬱，你還認得嗎？

我閉上眼睛努力要睡著

以便夢見你，靜物般

在鏡框中想走出來。

