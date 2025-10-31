自由電子報
【家庭plus．微幸福案內】明明是洋食 竟是日本發祥

2025/10/31 05:30

在哈密瓜蘇打或可樂、冰咖啡中投入冰淇淋，也是日本發祥的。（劉黎兒攝）在哈密瓜蘇打或可樂、冰咖啡中投入冰淇淋，也是日本發祥的。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

銀座「Swiss」是豬排咖哩飯發祥店，非常經典美味。（劉黎兒攝）銀座「Swiss」是豬排咖哩飯發祥店，非常經典美味。（劉黎兒攝）

湧進日本的觀光客人數不斷刷新高，許多原本不熟悉日本的歐美客等，對許多日本原創餐飲相當吃驚。也因為他們的反應，日本人才驚覺日本發祥的料理，除了壽司、味噌湯、烏龍麵、黑輪、天婦羅等典型和食之外，還有許多和洋折衷的「洋食」，如咖哩飯、蛋包飯、炸豬排飯等，或天津飯、日式乾燒蝦仁、美乃滋蝦仁等，以及誤以為源自韓國的日式燒肉等。我也因為日本與台灣飲食文化接近，常忘記許多餐飲是日本發祥的，經由歐美人提醒，吃喝起來格外有意思！

美國雖最早於1874年在飲料裡加入冰淇淋，推出「奶油蘇打」，也就是「冰淇淋蘇打」，但日人1891年在冰咖啡加入冰淇淋，成為漂浮咖啡。我早年在台灣領到薪水後，獎勵自己的方式就是去喝漂浮咖啡；或在哈密瓜汽水加冰淇淋的哈密瓜冰淇淋蘇打，其他如可樂、果汁等也都可以加冰淇淋！

日本不愧是米食國度，許多歐美餐點都可以搭配米飯吃，例如法式的奶油焗烤菜可以變成焗烤飯。不過第一份海鮮白醬焗烤飯，是橫濱新格蘭飯店第一代主廚瑞士人沙利做出來的，第二代主廚入江茂忠則開發了成為國民美食的日式洋食拿坡里義大利麵。其他用蛋來包飯或飯菜上滑蛋也是日本人擅長的，像豬排丼就是如此，現在亞洲各國都普及！

我平時愛吃的紅豆麵包，也是日本發祥食物，1894年由木村家原創，除紅豆外，還有包裹卡士達（奶油）及果醬麵包，是所謂「三大菓子麵包」，還有近年進化到不行的水果三明治，都是當甜點吃也OK；夾菜肴的「惣菜麵包」也是日本發祥的，當初是為了讓吃米飯的日本人接受西洋麵包而發明的，在麵包裡夾火腿、熱狗、蛋黃沙拉等等，或是包了咖哩的咖哩麵包，還有美味的豬排三明治、雞蛋三明治等，都讓歐美人驚歎麵包居然有如此吃法！

日本發祥，有許多是東京或橫濱發祥，因此我常能去發祥店品嘗最經典的原創味道，如銀座「瑞士」的豬排咖哩飯，或幾乎所有的喫茶店都能輕鬆喝到的漂浮咖啡等飲料，想到是因為日本發祥才如此，就多了幾分神奇！

