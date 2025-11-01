【家庭plus．美味教室】有了這罐 日式料理不難

筑前煮

文、食譜示範／武藏裕子 譯／龔亭芬

什錦炊飯

長年以來我為三代同堂的一家人料理三餐。育兒、工作……在忙碌的每一天，我的最佳得力助手就是「手作醬料」。

燉煮鰈魚

添加在蔬菜中、炒肉炒菜時的調味、醃肉醃魚的事前醃漬準備……等等。迅速決定美味，打造專屬於自家的祖傳美味！手作醬料已經在不知不覺間成為我每天料理三餐的最佳夥伴。

蒸豬肉片沙拉

想要打造日式風味的甜辣調味，交給鮮味日式醬料準沒錯。由於醬料中添加柴魚片，所以充滿濃郁鮮味。鮮味日式醬料也可以做為炸物的醃漬醬汁，添加醬油後可以製作薑燒豬肉、添加梅干則可以製作梅干燉物……堪稱一款萬能醬料。

有了這罐 日式料理不難

鮮味日式醬料材料（300ml）：柴魚片15∼20g、砂糖55g、清酒1/4杯、味醂1又1/2杯、醬油1又1/4杯。

做法：將所有食材放入小鍋裡，以中大火加熱。煮沸後撈除浮渣，轉小火繼續熬煮10分鐘。立刻過濾，充分擠壓柴魚片。可冷藏3個星期。

活用範例：照燒、燉物、醬煮魚、金平炒牛蒡等。

筑前煮

材料（2∼3人份）：

雞腿肉（切成一口大小）1/2片（約150g）、蒟蒻（用湯匙挖成一口大小）1/3片、鮮香菇（去蒂，對半切開）2朵、蓮藕（切成一口大小的滾刀塊，泡在醋水中）1小節、牛蒡（切成一口大小的滾刀塊，泡在醋水中）1/3根、紅蘿蔔（切成一口大小的滾刀塊）1/3根、芋頭（切成一口大小，先用鹽巴搓揉清洗）2個（160g）、豌豆（去粗絲，鹽水汆燙備用）6∼7片、沙拉油1/2大匙、水1又1/2杯、日式醬料3又1/2大匙

製作方法：

1.鍋裡倒入沙拉油加熱，以中火煸炒雞肉。雞肉上色後，放入蒟蒻、香菇、瀝乾的蓮藕和牛蒡、紅蘿蔔拌炒在一起，接著放入瀝乾的芋頭拌炒均勻。

2.倒入份量內的水，轉為大火，煮沸後撈除浮渣。轉為中火後，倒入日式醬料，蓋上鋁箔紙充當落蓋，熬煮10分鐘左右後取出鍋蓋，邊搖晃鍋子邊烹煮3分鐘左右讓湯汁收乾。

3.移至托盤上放涼。盛裝於器皿中，並以對半斜切的豌豆裝飾。

什錦炊飯

材料（2∼3人份）：

米2杯（360ml）、雞腿肉（切成1㎝塊狀）1/2片、牛蒡（切成條狀，泡水備用）10㎝長、鮮香菇（去蒂後切薄片）3朵、紅蘿蔔（切成3㎝長條狀）1/3根（約50g）、蒟蒻（汆燙後切成1㎝塊狀）1/3片（約50g）、日式醬料2又1/2大匙、鹽少許

製作方法：

1.將米洗乾淨後倒在濾網上，然後倒入炊飯器中，加水至2杯的刻度線上，浸泡30分鐘左右。在雞肉裡倒入1/2大匙的日式醬料醃漬備用。

2.在1.的炊飯器裡倒入2大匙日式醬料、鹽，稍微攪拌一下。接著將所有食材平鋪在米上面，無需攪拌並以正常模式煮飯。

3.上下翻面攪拌均勻，然後再燜蒸10分鐘左右。

燉煮鰈魚

材料（2∼3人份）：

切片鰈魚（在魚皮上刻畫切痕）2片、蘿蔔嬰（去根部）1盒、A（日式醬料2又1/2大匙、水1又1/4杯）

製作方法：

1.將A食材倒入鍋裡或平底鍋裡，以中火加熱，煮沸後放入鰈魚片，蓋上鋁箔紙鍋蓋，時而將湯汁淋在鰈魚上，熬煮6∼7分鐘。

2.完成後在鰈魚旁擺一些蘿蔔嬰，快速烹煮一下。

3.將鰈魚盛裝在盤裡，最後以蘿蔔嬰擺盤。

蒸豬肉片沙拉

材料（2人份）：

豬里肌（涮涮鍋專用）200g、日本水菜（切成3㎝長）1株、小黃瓜（縱向切半後切成薄片）1根、A（日式醬料2又1/2大匙、研磨白芝麻1又1/2∼2大匙、水1/3杯、芝麻油1小匙）

製作方法：

1.將豬肉鋪在未加熱的平底鍋裡，倒入1/4杯的水和1大匙清酒（皆份量外），蓋上鍋蓋並以中小火加熱蒸煮3分鐘。掀開鍋蓋後快速撥散肉片。

2.等到步驟1.食材稍微放涼後，瀝乾水分，並和蔬菜一起盛裝在器皿中，最後澆淋拌勻的A食材。

（圖片提供／《四種醬汁無限菜色：搞定全家人味蕾的私藏法寶！》瑞昇文化）

