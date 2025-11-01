自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦音樂會】全球第一樂團傳奇─柏林愛樂樂團

2025/11/01 05:30

柏林愛樂廳採用「葡萄園式設計」，舞台位於中央，觀眾席層層環繞並向外延伸，讓聲音能夠從舞台朝各個方向均勻擴散。（Heribert Schindler攝）柏林愛樂廳採用「葡萄園式設計」，舞台位於中央，觀眾席層層環繞並向外延伸，讓聲音能夠從舞台朝各個方向均勻擴散。（Heribert Schindler攝）

文／禛 圖片提供／牛耳藝術

「數位音樂廳」是柏林愛樂於2008年推出的線上平台，讓全球樂迷能即時或隨選欣賞樂團演出。（Peter Adamik攝）「數位音樂廳」是柏林愛樂於2008年推出的線上平台，讓全球樂迷能即時或隨選欣賞樂團演出。（Peter Adamik攝）

全球第一的樂團是誰？歷史一次次把答案推回同一個名字──柏林愛樂。之所以長年聚焦全球目光，不只靠「封號」動聽，而是因為它數十年如一日，把自己置於最嚴格的檢驗：唱片與影像留下證據，實況與數位平台反覆比對──世界第一因此成為可被驗證的事實。從錄音時代到串流年代，他們始終走在技術前沿；每一次首席選任、每一次巡演與錄音，都牽動樂壇神經，標準與品牌相互加乘──哪裡寫著「柏林愛樂」，哪裡就有可被信賴的最高演出標準。於是我們要追問的，或許不再是「傳奇是否仍在」，而是：世界標準如何被打造、被傳承，又如何在台北這座城市裡留下回聲，再次於現場被我們親耳證明。

柏林愛樂自2005年首度訪台以來，共計5次訪台、11場音樂會、21場同步轉播、4次全球直播，更透過「數位音樂廳」讓世界看見台灣。柏林愛樂自2005年首度訪台以來，共計5次訪台、11場音樂會、21場同步轉播、4次全球直播，更透過「數位音樂廳」讓世界看見台灣。

睽違7年，柏林愛樂樂團（Berliner Philharmoniker）將再次抵達台北。這回由現任首席指揮基里爾．佩特連科首次親自領軍，11月11至13日於台北國家音樂廳連演3場獻上樂季焦點，帶來2套曲目呈現自現代樂派到凝縮百年傳統的巔峰之作。11月11日場次以楊納傑克、巴爾托克、史特拉汶斯基勾勒20世紀舞蹈語彙；11月12至13日則回到德奧傳統，由舒曼、華格納、布拉姆斯連成結構與抒情的脊梁，直抵柏林愛樂的核心精髓，是證明他們仍是「王者之聲」最好的方式。

柏林愛樂以「Controversial！」（爭議）為2025/26樂季主題，在柏林愛樂的策畫下，音樂不只是演出，更是對社會衝突的回應與思辨。（Monika Rittershaus攝）柏林愛樂以「Controversial！」（爭議）為2025/26樂季主題，在柏林愛樂的策畫下，音樂不只是演出，更是對社會衝突的回應與思辨。（Monika Rittershaus攝）

更值得一提的是，今年正值柏林愛樂與台灣結緣20年，樂迷再度親炙其第一天團的風采，別具意義。

柏林愛樂廳由漢斯．夏隆設計，1963年落成，位於柏林文化廣場。外觀如金色帳篷，象徵音樂的自由與活力，音響設計被譽為世界頂尖。（Heribert Schindler攝）柏林愛樂廳由漢斯．夏隆設計，1963年落成，位於柏林文化廣場。外觀如金色帳篷，象徵音樂的自由與活力，音響設計被譽為世界頂尖。（Heribert Schindler攝）

最民主的決策 最不妥協的聲音

在當代古典樂壇，基里爾．佩特連科被公認為最具影響力卻也最神祕的指揮家之一。（Stephan Rabold攝）在當代古典樂壇，基里爾．佩特連科被公認為最具影響力卻也最神祕的指揮家之一。（Stephan Rabold攝）

柏林愛樂於1882年以自主營運樂團的形式創立，這份精神延續至今，成為樂團靈魂的核心，首席指揮仍由團員票選。回望歷程，9位首席指揮的更迭稀少而關鍵：包括漢斯．馮．畢羅（Hans von Bülow）、尼基施．阿圖爾（Nikisch Arthur）、威廉．福特萬格勒（Wilhelm Furtwängler）、赫伯特．馮．卡拉揚（Herbert von Karajan）、克勞迪奧．阿巴多（Claudio Abbado）、賽門．拉圖爵士（Simon Rattle）等人，2019年由基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko）擔任首席指揮。自2008年起，柏林愛樂創立「數位音樂廳（Digital Concert Hall）」，將音樂會以現場實況直播或錄影轉播的方式，分享給全球觀眾。2014年，柏林愛樂創立了自有錄音品牌「Berlin Phil Recordings」。

柏林愛樂樂團創立於1882年，駐地位於德國柏林，樂團以極高的演奏水準、細膩的音色與獨特的合奏風格聞名，被譽為「歐洲音樂的黃金標準」。（Stephan Rabold攝）柏林愛樂樂團創立於1882年，駐地位於德國柏林，樂團以極高的演奏水準、細膩的音色與獨特的合奏風格聞名，被譽為「歐洲音樂的黃金標準」。（Stephan Rabold攝）

回到最初的起點，1882年3月，因為新合約條件過於苛刻、薪資幾近臨時工水準，50餘名畢瑟樂團（Benjamin Bilse）團員選擇不簽約、集體離隊，決定以自主管理為信念建立新的組織。最初他們甚至在露天餐廳登台；1882年夏天轉進伯恩堡街（Bernburger Straße）一座改裝的溜冰場禮堂，經數度整修後，逐步發展成為日後的音樂廳。年輕的樂團志向不小，卻面臨現實挑戰。經紀人赫曼．沃夫為其規畫樂季、拓展舞台，並牽線布拉姆斯、姚阿幸等名家，使樂團逐漸站穩腳步。

指揮畢羅的加入，則把這支新興團體推上真正的成長軌道，以及接下來的尼基施，為樂團鍛造嚴密的合奏與深沉的音響。後來福特萬格勒的出現，讓柏林愛樂進入一段被後世稱為「精神的時代」。他將哲思、人性與音樂融合，讓這支樂團成為德意志文化的象徵──在動盪的年代裡維繫尊嚴，也在戰後重新為音樂賦予信仰的重量。

1955年，福特萬格勒過世後，團員投票迎來了新任首席指揮：赫伯特．馮．卡拉揚。爾後34年，他以近乎絕對的掌控力，重塑柏林愛樂的聲音──精確、光輝、無懈可擊。他善用20世紀的新科技與傳媒，擴展古典樂的版圖；以錄音與影像科技，帶領樂團定義了遍及全球的「柏林之聲」。卡拉揚一生錄製超過800張唱片，親自監製影像與音樂會，為音樂數位化開啟新時代。隨後，阿巴多帶著開放的策展視野接手，讓柏林愛樂的曲目跨越邊界，與當代創作者並行。接任的拉圖將教育與社會參與納入制度，並推動「數位音樂廳」的誕生──讓柏林愛樂的現場成為全球共享的經驗。而今，樂團進入佩特連科時期，他將細節與整體結構打磨至極致透明的狀態，並持續挖掘更多元的曲目。在這條漫長的軌跡上，每一位指揮都是一次時代的定錨，每一個聲音都承載著人類追尋完美的痕跡。

如今的柏林愛樂，依然是那個以民主精神運作的樂團，依然在用音樂證明，傳統與創新可以並行，歷史與未來可以同時發聲。

留聲機讚譽 「引領柏林愛樂的新時代」

讓團員們心服口服的首席指揮佩特連科，是當今國際樂壇最受矚目的指揮大師之一，他身上的標籤常是「神祕」、「完美主義」、「低調」，這些形容都成立，但關鍵是他的敏銳直覺──擁有嚴謹的歐陸訓練與東方般內斂的精神氣質。佩特連科出生於蘇聯鄂木斯克的音樂世家，11歲舉行鋼琴獨奏會、18歲遷居奧地利深造、23歲登台指揮、25歲出任維也納人民歌劇院首席指揮；其後相繼擔任柏林喜歌劇院與巴伐利亞國立歌劇院音樂總監，並在拜魯特音樂節指揮華格納《指環》。這些里程碑並不花稍，卻清楚說明一件事：他在歌劇界培養的指揮功力走得很扎實，讓他對節奏與音樂張力的掌握細膩入微，將交響曲塑造成戲劇般的敘事舞台，既細緻打磨音符，也深掘其中的情感與思想。

他自2019/20樂季起擔任柏林愛樂首席指揮，而在正式接任前，他已與樂團連續合作3年，把彼此的工作方式、排練節奏與演出默契先磨到位。他曾說：「與柏林愛樂的關係從來不是習以為常的，每一次演出都是新的開始。」這不是客套話，而是他在團內建立信任的起點──柏林愛樂是「人人都能當主角」的樂團：聲部獨立、意見堅定、對細節的要求極高。要在這樣的人才密度下凝聚共識，靠的不是高聲指令，而是讓每個人都能更好地發揮。外界常把他的舞台形象描述為「不張揚」──他把光打在樂譜與樂手身上，觀眾看到的是作品的樣貌，團員感覺到的是被支撐與理解，團員的回饋說明了一切：法國號Sarah Willis形容他「讓舞台自然打開」，帶動全團的專注；中提琴Matthew Hunter說，他讓樂團「像一個整體在運作」；大提琴首席Olaf Maninger更直白──他敢提出以往少被要求的細節，同時維持正向、安心的排練氛圍。在這套做法裡，「高標準」與「安全感」並行：排練時把比例與進退安排到位，上台後就能把「保險栓」鬆開，讓樂手在清楚的框架內自由發揮。

《紐約客》曾寫道，佩特連科與柏林愛樂的融合「像走另一條路」──個人魅力與樂團魅力融為一體。《紐約時報》讚譽他是「守護王者之聲的掌舵者」，《衛報》則形容他與樂團的化學反應「魅力無法擋」。而除了音樂，他也投身人道關懷。2019年，柏林愛樂在他的倡議下成為聯合國難民署（UNHCR）親善大使，藉音樂為戰爭與流離中的人群發聲。

台灣樂迷與柏林愛樂 跨越20年的感動與情誼

柏林愛樂與台灣的故事，始於2005年首度造訪台北國家音樂廳，由賽門．拉圖率團指揮，為台灣樂壇寫下輝煌新頁，讓台北躍升為與東京、首爾鼎足而立的亞洲古典音樂重鎮。當年11月，微雨的台北，兩廳院廣場聚集了3萬名樂迷，屏息聆賞這個世界頂尖樂團的到來。當演出結束，樂團成員走出音樂廳，迎面而來的是震天的歡呼與無數激動的淚水，讓交響天王深深震撼，「我們在台北就像搖滾巨星！」那一夜，柏林愛樂深深記住了台灣，也在他們心中種下了改變世界的念頭。

在數位浪潮興起的年代，柏林愛樂以非凡的遠見在2008年開啟了「數位音樂廳」計畫，讓世界各地的聽眾都能即時聆賞演出。這場革命性的嘗試突破疆界，也開啟古典音樂全新的聆聽時代。而數位音樂廳的誕生靈感，正是來自2005年那一夜，柏林愛樂深深被這股熱情震撼。發起人大提琴首席Maninger後來談起那片人海，說那一幕讓他們下定決心把多年醞釀的想法付諸實行：「當我們看到台灣廣場上滿場的樂迷，就確定了創辦數位音樂廳的計畫。」從此，樂迷不只「聽見」柏林愛樂，還能「看見」樂團的細節。多機位與專業導播把細節拉近：固定鏡頭、移動運鏡在各聲部之間穿梭，讓樂迷在螢幕前也能「坐到最佳視角」。久而久之，觀眾會在開場低聲辨認：「法國號那位是Sarah Willis；旁邊是Stefan Dohr。」鏡頭常對準首席與獨奏，也讓人看到群體的性格：低音提琴齊整的撥奏、中提琴悶燃的顫音……

2011年，樂團將「數位音樂廳」的第1次海外直播獻給台北，畫面從國家音樂廳傳回柏林與世界各地，20年間，柏林愛樂5度來訪，留下11場現場演出、21場同步轉播與4次全球直播。從台北到高雄、到全球，從音樂廳到戶外廣場。

2025年，柏林愛樂訪台20週年，故事仍在繼續……

