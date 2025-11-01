自由電子報
藝術文化

【藝術文化】第14屆台北雙年展 地平線上的低吟登場

2025/11/01 05:30

納里．沃德〈音聲系統〉，大理石，337.5x82x338公分。2025。（記者董柏廷攝）納里．沃德〈音聲系統〉，大理石，337.5x82x338公分。2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館主辦的第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」，今（1）日起至2026年3月29日展出，由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長山姆．巴塔維爾（Sam Bardaouil）與提爾．法爾拉特（Till Fellrath）共同策展，集結來自全球37個城市、72位藝術家約150件作品，其中包含34件全新委託創作與現地製作，涵蓋繪畫、雕塑、錄像、攝影與表演等多元形式。

伊凡娜．巴希奇〈氣動激情〉，特製鑄造熱彎玻璃、不鏽鋼、石膏、氣動鎚、複合媒材等，700x350x150公分。2022-2024。（記者董柏廷攝）伊凡娜．巴希奇〈氣動激情〉，特製鑄造熱彎玻璃、不鏽鋼、石膏、氣動鎚、複合媒材等，700x350x150公分。2022-2024。（記者董柏廷攝）

2位策展人昨出席開幕記者會時表示，希望創造一個「唯有在此地能實現的雙年展」，傾聽塑造台北今日樣貌的歷史、語言與矛盾。他們指出，與北美館典藏作品的對話並非懷舊，而是重新扎根於當下的實踐，「當我們深入參與在地故事時，在地就能成為觀看世界的透鏡。『地平線上的低吟』中的思慕，是一座連結記憶與未來的橋梁，從親密之處延伸至共享的地平線。」

策展以「思慕」（Longing）為核心，取材自3件文學與影像文本中的象徵性物件：侯孝賢電影《戲夢人生》中的尪仔、陳映真短篇小說〈我的弟弟康雄〉中的日記，以及吳明益小說《單車失竊記》中的單車。尪仔象徵技藝傳承與歷史韌性，日記代表個體內在的信念與掙扎，單車則寓意追尋與連結。3者並未實體出現在展場中，卻成為展覽隱含的精神軸線，分別對應「延續性」、「內在世界」與「追尋」3個面向，構築出展覽的情感結構。

雙年展除展示當代藝術家的新作外，也將近30件北美館典藏作品納入展中，使歷史作品與新創作相互對話。策展團隊以1930至1980年代的攝影作品為線索，串聯尪仔、日記與單車3個主題，讓典藏作品成為「思慕」媒介，連結不同世代的藝術語言與歷史記憶。這樣的策展方法，使塑造台灣文化的藝術家與當代創作者之間，展開跨時代的對話與回應。

