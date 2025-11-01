自由電子報
藝術文化

【藝術文化】捷克夜店馬戲團登台 亞州首演奔跑者

2025/11/01 05:30

捷克夜店馬戲團作品《奔跑者》融合舞蹈、音樂與雜技的當代馬戲。（記者董柏廷攝）捷克夜店馬戲團作品《奔跑者》融合舞蹈、音樂與雜技的當代馬戲。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕中國信託文教基金會主辦的「2025中國信託新舞台藝術節」，邀請捷克夜店馬戲團（Cirk La Putyka）帶來作品《奔跑者》，昨起至11月2日在台北表演藝術中心球劇場演出。

導演羅斯蒂斯拉夫．諾瓦克（Rostislav Novák Jr.）出身捷克知名偶戲世家，自幼對表演有濃厚興趣。他回憶，小時候常將床墊搬到公寓走廊即興表演，並向父母收取入場費。直到觀賞一場當代馬戲後深受吸引，決定投入創作，2008年創立「夜店馬戲團」，開創融合舞蹈、戲劇與雜技的跨界風格。

《奔跑者》是該團代表作之一，至今巡演超過2200場，首次在亞洲登場。舞台中央設置長達10公尺的巨型跑步機，表演者在上面跑動、舞蹈與演奏，同時完成高難度馬戲動作。整場70分鐘不間斷，既考驗體能與專注力，也隱喻現代人在高速生活節奏中的焦慮與掙扎。諾瓦克表示，這部作品談的是時間、速度與人心，希望觀眾能在無止境的奔跑中，找到屬於自己的步伐與能量。

表演由6位演員共同完成，結合現場音樂與節奏動作，營造強烈的身體張力。作曲家Veronika Linhartová接受媒體訪問時分享：「原本計畫使用電子音樂，但在歐洲首演前一週臨時更改為現場演奏。觀眾今天聽到的所有音樂，都是在7天內完成的，對我們而言，也像一場音樂百米衝刺。」舞者Jakub Slovák表示，希望觀眾離開劇場後能放慢步伐，學會在生活的奔跑中尋找平衡與平靜。

主辦表示，演出不僅帶來當代馬戲的新觀點，也讓觀眾透過速度與身體，感受時間流動的節奏與生命張力。

