自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】林俊頴七月爍爁 奪台灣文學金典獎年度大獎

2025/11/01 05:30

2025金典獎年度大獎《七月爍爁》書封。（圖由台灣文學館提供）2025金典獎年度大獎《七月爍爁》書封。（圖由台灣文學館提供）

〔記者洪瑞琴、董柏廷／綜合報導〕備受矚目的2025台灣文學獎「金典獎」昨日揭曉，今年共有225部作品角逐，由林俊頴以小說《七月爍爁》獲得「年度大獎」，獨得獎金100萬元；另有7部金典獎及2部蓓蕾獎作品入選，各獲得15萬元。

林俊頴筆下的《七月爍爁》，把故鄉北斗幻化虛構的「斗鎮」，從七舅公返鄉故事開展，深刻探問殖民歷史與家鄉記憶。書名「爍爁」（台語sih-nah）意指閃電，象徵殖民記憶中耀眼而痛楚的閃現。全書以華、台語交錯書寫，深富原創性的小說語言，被評審譽為「難以複製的高度」。

本屆7部金典獎作品，涵蓋小說、非虛構、散文與詩集等不同類型，有劉克襄《流火：鹿野忠雄的臺灣養成》、藍永翔《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》、連明偉《槍強搶嗆》、馬翊航《假城鎮》、阿芒詩集《早點睡。不要怕妳四叔》、黃崇凱《反重力》及李佳穎《進烤箱的好日子》。

新人獎「蓓蕾獎」，藍永翔再以《旅行在樹梢》入選，成為雙料得主；范容瑛以《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》書寫家族記憶與政治創傷，獲評審青睞。

台灣文學館表示，11月16日將在台北市立文獻館樹心會館舉行頒獎典禮，並同步於「台灣文學獎Online2025」粉絲專頁直播。典禮適逢首屆「台灣作家節」期間，屆時將邀請國際作家與譯者共同出席，推動台灣文學與國際對話。後續的「金典本事系列講座」也將於12月6日起在全台展開，詳詢台灣文學館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應