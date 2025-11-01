【藝術文化】林俊頴七月爍爁 奪台灣文學金典獎年度大獎

2025金典獎年度大獎《七月爍爁》書封。（圖由台灣文學館提供）

〔記者洪瑞琴、董柏廷／綜合報導〕備受矚目的2025台灣文學獎「金典獎」昨日揭曉，今年共有225部作品角逐，由林俊頴以小說《七月爍爁》獲得「年度大獎」，獨得獎金100萬元；另有7部金典獎及2部蓓蕾獎作品入選，各獲得15萬元。

林俊頴筆下的《七月爍爁》，把故鄉北斗幻化虛構的「斗鎮」，從七舅公返鄉故事開展，深刻探問殖民歷史與家鄉記憶。書名「爍爁」（台語sih-nah）意指閃電，象徵殖民記憶中耀眼而痛楚的閃現。全書以華、台語交錯書寫，深富原創性的小說語言，被評審譽為「難以複製的高度」。

本屆7部金典獎作品，涵蓋小說、非虛構、散文與詩集等不同類型，有劉克襄《流火：鹿野忠雄的臺灣養成》、藍永翔《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》、連明偉《槍強搶嗆》、馬翊航《假城鎮》、阿芒詩集《早點睡。不要怕妳四叔》、黃崇凱《反重力》及李佳穎《進烤箱的好日子》。

新人獎「蓓蕾獎」，藍永翔再以《旅行在樹梢》入選，成為雙料得主；范容瑛以《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》書寫家族記憶與政治創傷，獲評審青睞。

台灣文學館表示，11月16日將在台北市立文獻館樹心會館舉行頒獎典禮，並同步於「台灣文學獎Online2025」粉絲專頁直播。典禮適逢首屆「台灣作家節」期間，屆時將邀請國際作家與譯者共同出席，推動台灣文學與國際對話。後續的「金典本事系列講座」也將於12月6日起在全台展開，詳詢台灣文學館官網。

