【藝術文化】動滋青春×文化能量爆發 限時加碼雙重回饋
文化部與運動部攜手，推出限時加碼雙重回饋方案。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕繼與外交部合作「文化外交」之後，文化部再度啟動另一波跨部會合作，與運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼「雙重回饋」，且限期11月底前、限對象是使用完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，最高可再獲得200點文化幣與100元青春動滋券回饋。
文化部指出，限時加碼共有2波任務，第1波針對13至22歲青年使用的文化幣，只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣（13-15歲600點、16-22歲1200點），即可獲得加碼的100點文化幣。亦即早就花完領到的文化幣，或是加緊在11月30日前花完的人，皆可再獲100點。
第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼券」，即可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。
總計2波加碼能讓16至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後1週內發放，使用期限至今年12月31日止。
