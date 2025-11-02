限制級
【藝術文化】奈良美智巡迴展12月嘉義新港揭幕 掀起收藏熱潮
奈良美智巡迴展炙手可熱的周邊商品「CARRY ME HOME」 茄芷袋。（記者蔡宗勳攝）
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台10年巡展計畫第5站，將於12月12日起在嘉義「新港文化館25號倉庫」展出，由於前4站都出現周邊商品熱賣缺貨的盛況，已有不少「奈粉」準備搶先預約觀展。
奈良美智巡迴展周邊商品茄芷袋。（記者蔡宗勳攝）
距離第5站展覽還有1個月，奈粉已引頸企盼周邊商品，紛紛表示屆時入場觀展時，一定要先去買周邊商品，穿或背著戰利品逛展，才能留下充滿趣味和紀念性的永恆照片。
鄧姓奈粉說，巡展每場周邊商品都不同，但設計與展覽主題高度呼應，且商品並非單純「印上畫作後賣」，而是包含為台灣展特製的元素。
她說，商品名稱也帶有其作品常見的搖滾、叛逆卻質樸的語感，並融入特展命名，具獨一無二特性。最重要的是在地感強烈，包括工具袋、購物袋、明信片、襪子等，尺寸及用途多元，漂亮又實用。
鄧姓奈粉表示，今年夏天第4站在金瓜石展出時，展場幾乎人手一個的「CARRY ME HOME」工具袋，透過現代美學重新演繹台灣傳統「茄芷袋」，搭配奈良美智筆下可愛的紅色女孩圖案，具體呈現奈良美智那種微妙叛逆與純真的風格，保有藝術感與收藏感，才能如此炙手可熱。
李姓奈粉也說，周邊商品多元，且貼近在地設計，例如工具袋、購物袋、明信片、襪子等，商品顏色與線條設計簡潔，易搭配時尚或生活用品（T恤、襪子、袋子、玻璃杯等），具實用性與美感，難怪造成熱賣。
「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第5站展期自12月12日至明年5月17日。
