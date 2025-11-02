【藝術文化】曉劇場20週年重製經典 三島由紀夫《憂國》將前進日本下北澤

曉劇場迎接20週年，明年首發重製經典《憂國》。（曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣有幾個中生代劇團在近10年內顯著茁壯，其中，曉劇場獨特的美學形式廣受海外歡迎。在即將邁向20週年之際，曉劇場宣布明（2026）年將以文學改編系列的好評作品《憂國》做為首發，受邀前往日本小劇場聖地─東京，為重要的「下北澤演劇祭」演出，成為日本首見將三島由紀夫《憂國》轉化為舞台劇的作品。台灣觀眾有機會在明年1月搶先看。

《憂國》描寫一名新婚不久的中尉，因不願討伐叛變事件中的同僚，最後選擇在家切腹自殺，妻子也殉夫而亡。三島由紀夫以細緻筆調呈現兩人此生最後一次性愛的極致歡愉，以寫實手法描述切腹時開腸剖肚的鮮血淋漓，令人不忍卒讀。

曉劇場導演鍾伯淵表示，性愛與死亡，是劇場裡最難以呈現的兩個元素，卻是《憂國》中最重要的命題。在日本，《憂國》是有點禁忌色彩的作品，因為三島由紀夫不但用小說闡述了肉身行道的概念，10年後他也真的切腹自盡。「透過身體的極致實踐來貫徹意志，在當代社會中依然充滿震撼力外，也不禁讓我們思考，在當代，這樣追尋自我價值的迫切與決絕是否仍然存在？什麼信念是值得捨身去做的？何為現代人的憂國？」

鍾伯淵透過視角的轉換拆解，重新組合不同的視覺語彙，將三島筆下耽美與死亡並存的文字化為舞台劇。於2018年首演後，廣受觀眾好評。時隔7年再度重製，世界歷經民主與人權議題的抗爭、全球疫情的衝擊與餘波、戰爭陰影的延續等。曉劇場期待觀眾再次藉由劇場與三島展開跨越時代對話，並進一步思考：在人類持續面對不安與挑戰的當下，我們將如何讓信念成為前進、向未來邁進的力量。

明年1月23日至25日於萬座曉劇場演出，詳詢OPENTIX。

