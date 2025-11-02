自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】工藝中心「台灣原住民的織物與編器」 窺見天才編織家

2025/11/02 05:30

原住民織物以生活記憶與族群符號為基礎，展現來自土地的文化美學。（工藝中心提供）原住民織物以生活記憶與族群符號為基礎，展現來自土地的文化美學。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）主辦的「天才編織家台灣原住民的織物與編器」，即日起於工藝中心的台北當代工藝設計分館3樓登場。展覽聚焦台灣原住民豐富深厚的工藝文化中巧手編織的技藝與圖紋，從織物與編器窺見各族日積月累的生活智慧與藝術美學，以及其中所蘊藏的族群識別與文化傳承意涵；在多元文化並存的今日，當代創作者更加關注原住民美感的獨特與可貴，透過傳統紋樣與技法的轉化、器物形式的再詮釋，或以文字與影像記錄創作軌跡，為台灣藝術注入新的能量與詮釋角度。

展覽以「材料」、「工具」、「織品」、「編器」4大單元帶領觀者依循工序歷程認識編織工藝的核心價值，並在最後的「演繹」單元中，呈現原民編織藝術的啟發與轉化，不同於當代藝術家取用現成材料的便利，大多原住民的編織材料至今仍仰賴親手採集或栽植，並自製工具，以「心手合一」的專注精神完成作品，映照出工藝與自然、社會、信仰間緊密交織的關係。

工藝中心表示，台灣原住民的生活面向與祖靈息息相連，製作編織物件過程中，自材料的發現與採集、工具的研製到器物與布匹的完成與使用，都蘊藏了他們對於祖靈信仰與規範的虔敬之心。展覽詳詢工藝中心官網與臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應