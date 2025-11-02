【藝術文化】工藝中心「台灣原住民的織物與編器」 窺見天才編織家

原住民織物以生活記憶與族群符號為基礎，展現來自土地的文化美學。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）主辦的「天才編織家──台灣原住民的織物與編器」，即日起於工藝中心的台北當代工藝設計分館3樓登場。展覽聚焦台灣原住民豐富深厚的工藝文化中巧手編織的技藝與圖紋，從織物與編器窺見各族日積月累的生活智慧與藝術美學，以及其中所蘊藏的族群識別與文化傳承意涵；在多元文化並存的今日，當代創作者更加關注原住民美感的獨特與可貴，透過傳統紋樣與技法的轉化、器物形式的再詮釋，或以文字與影像記錄創作軌跡，為台灣藝術注入新的能量與詮釋角度。

展覽以「材料」、「工具」、「織品」、「編器」4大單元帶領觀者依循工序歷程認識編織工藝的核心價值，並在最後的「演繹」單元中，呈現原民編織藝術的啟發與轉化，不同於當代藝術家取用現成材料的便利，大多原住民的編織材料至今仍仰賴親手採集或栽植，並自製工具，以「心手合一」的專注精神完成作品，映照出工藝與自然、社會、信仰間緊密交織的關係。

請繼續往下閱讀...

工藝中心表示，台灣原住民的生活面向與祖靈息息相連，製作編織物件過程中，自材料的發現與採集、工具的研製到器物與布匹的完成與使用，都蘊藏了他們對於祖靈信仰與規範的虔敬之心。展覽詳詢工藝中心官網與臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法