【藝術文化】旅法鋼琴家林佳鋐獨奏會 全場拉威爾致敬大師

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是法國作曲家拉威爾（Maurice Ravel，1875-1937）誕辰150週年，旅法鋼琴家林佳鋐將於11月北、高巡演，以獨到的曲目設計，向這位20世紀最具影響力的作曲家致敬。

林佳鋐同時擁有法國國立巴黎高等音樂暨舞蹈學院及巴黎師範音樂學院最高演奏家文憑，在歐洲演出足跡遍及西班牙、義大利、瑞士、瑞典等地。近年回台持續舉辦獨奏會，亦積極參與協奏曲及室內樂演出，展現多元的舞台風貌。此外，也於2024、2025年相繼推出兩張個人專輯《德布西24首前奏曲》及《拉摩組曲》。目前任教於國立台北教育大學。

此次林佳鋐鋼琴獨奏會以「Jardin sous l’eau」（水底花園）為名，取自拉威爾筆下詩意與幻想交織的意境，林佳鋐將以細膩而洗練的詮釋，帶領樂迷走入拉威爾嚴謹結構中的水底世界，無論是波光粼粼的流動感，或是潛藏於結構中的律動，都如水般自由流轉、卻又嚴謹有序。

曲目涵蓋拉威爾最重要的鋼琴作品，包括《水之嬉戲》、《小奏鳴曲》、《夜之加斯巴》、《鏡》以及壓軸之作《圓舞曲》，完整勾勒出作曲家對聲響、色彩與結構的極致追求。

11月9日在台北國家音樂廳、15日在高雄衛武營音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

