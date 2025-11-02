【藝週末．藝週推薦展覽】繪夢藏影，島的寓言─高雄市立美術館「快樂島─日常的史詩」

（前）稻葉友宏2017年作品〈彗星的記憶─08〉；（後）金昌烈以「水滴」為主題的作品。

文．攝影／林昱晴

權奇秀2010年作品〈紅森林─走在月亮上〉。

如潮汐驟起、如夢境翻湧，德布西創作於1904年的鋼琴獨奏曲〈快樂島〉（L’isle Joyeuse）以瞬間爆發的張力，將人一舉捲入感官的漩渦。音符在琴鍵間流轉成波，悠揚的樂聲宛若光影的閃爍，歡悅的音色在空氣裡振盪、擴散，德布西由此創造出虛實交疊、感官飄浮的臨界狀態。高雄市立美術館「快樂島─日常的史詩」將快樂化為念想與靈力，一如浮動的星河，以躍舞的微光環繞而成感官的星軌，讓人得以在其中尋覓心靈的彼岸，揣想藝術家們如何在創意的領空翱翔遠望，迎對人生裡的高潮和低谷、盈滿與虧缺。展期至11月30日。

李東起2007年作品〈阿童木老鼠─熱氣球〉。

在人們的想像深處，「島」處於海陸文明的交界，既是流放之地，也是庇護之所──隔絕、神祕、未知，具有多義的象徵。「島」既是化外之地，也是心靈的原鄉，是眾人對於「存在」進行詩性思辨的原型空間。

松浦浩之2007年作品〈藍色糖果（格蕾絲）〉。

法國畫家華鐸（Antoine Watteau，1684-1721）的畫作〈塞瑟島朝聖〉（Pilgrimage to Cythera, 1711）催生了德布西的名曲〈快樂島〉。畫面中，年輕男女踏上愛神維納斯守護的塞瑟島，男女情愛的歡愉如柔光絮語瀰漫其間。在德布西的音樂中，〈快樂島〉並非人心所向的終點，而是一種持續生成的狀態──如夢境的流動，如潮汐的往返，它是現實的折射，也是心靈的映照；既是逃逸之地，也是重返自我內在的契機。而生命的原力和世界的動力，便在〈快樂島〉所錨定的世外天地中，源源不絕地生成、集聚、迴旋、流轉。

奈良美智1995年作品〈黃色女孩〉。

音感的聯覺，幸福的索引

日野之彥2013年作品〈洞裡的內部〉。

德布西的〈快樂島〉以自由的調性結構與漸進的聲響層次，構築了開放而不穩定的感知經驗、難以界定的情緒地貌，將音樂化為流體般的律動，譜繪出情感與意識不斷游移的痕跡。而這種流動的狀態，便是對於「感受」本質的哲學思索──在變動的世界裡，快樂的閃現，牽動心靈的微顫，一種在不確定當中迸發的生命節奏。透過音感的聯覺，〈快樂島〉所勾勒的並非一座逃離現世的烏托邦，而是一處讓我們重新理解幸福與自由的精神場域。高雄市立美術館「快樂島─日常的史詩」以德布西的音樂為靈感，將其所營造的夢境、自由與渴望化為策展主軸。「島」不再只是地理的指涉，而成為精神的象徵與生命的隱喻。它超越了現實的界限，承載著時間、記憶與夢境的層疊，是思緒、情感與想像自由流動的容器。

金昌烈1992年作品〈回歸〉（局部）。

高雄市立美術館展覽部主任曾芳玲表示：「在德布西的音符裡，〈快樂島〉是一場追逐幻夢的航行，一段既浪漫又不安的抵達，傳達出向幸福國度啟航的渴望，而在今日這個被社會焦慮、科技疏離與政治動盪所籠罩的時代，我們是否仍懷抱對『快樂島』的嚮往？藝術家們如何在現實與幻想之間，為觀者開啟通往內心庇護所的通道？他們如何描繪理想中的精神歸屬、現實逃逸與情感幻象之地？這也正是當代藝術在面對快速變動的世界時，對感受、存在與自我，持續提出的詰問與回應。」在此脈絡下，本展邀集亞洲當代藝術家以多元媒材描繪各自心中的幸福座標，延展出屬於當代的快樂島圖景──那些關於逃逸與歸返、記憶與幻象之間的內在旅程。

崔大衛2009年作品〈死亡之花〉。

移情與共感，時代的代言

土屋仁応2014年作品〈麒麟〉。

奈良美智筆下的孩童，擁有極為深邃的大眼與難以表述的神情，在那雙眼裡時而藏著憤怒的火花，也有一種無從訴說的溫柔。畫中女孩的瞳孔彷彿承載著宇宙無垠的絢爛銀河，以那包容萬象、穿透一切的力量，洞悉世間的萬事萬物。他以卡漫語彙與龐克精神交融的方式，將童年的記憶、社會的矛盾與內在的情感，轉化為深具時代氣息的視覺寓言。奈良筆下的「可愛」並非甜美的符號，而是一種抵抗的姿態，一種對現代社會規訓的溫柔反叛，蘊含著對現實的冷峻洞察、對權威的批判與詰問，而這份情感的張力，更使他的創作超越了流行文化的框架。

朴成泰2008年作品「天界之花」系列（局部）。

1995年是奈良美智創作生涯的重要轉捩點，那年他自德國杜塞道夫藝術學院畢業，於科隆成立工作室。油畫作品〈黃色女孩〉標誌著他創作語彙的成熟，同時奠定了他在國際藝術界的地位。在〈旋轉輪〉、〈時間繼續〉、〈不祥會面〉與〈陰霾天〉等版畫作品中，孩童的身影不再只是記憶的投射，而成為對時間與存在的冥想、通往理解自我內心世界的通道。

（前）大橋博「花園」系列雕塑；（後）天野喜孝以《科學小飛俠》為主題的作品。

日野之彥以精準而細膩的筆觸，建構出既熟悉又陌生的世界，觸動觀者的共感，直視自身的孤寂、欲望、恐懼與求索。人物皮膚的光澤、髮絲的細節、五官的描摹近乎寫實，但比例卻被刻意扭曲，那異常放大的雙瞳，透露出驚懼、迷惘與沉思交錯的複雜情感。在〈洞裡的內部〉中，繁複華麗的寶石環繞著表情驚愕的主角，那些寶石閃爍著欲望與誘惑的光彩，同時像一道隔絕的屏障，我們無法確定他是要擁抱這個華美世界，還是對外界發出求救的訊號。

天野喜孝與松浦浩之2人皆以動畫與次文化為養分，構築出既跨越時空又極富當代感的視覺語彙──一方從古典浮世繪、西方象徵及裝飾藝術汲取靈感，一方從御宅文化與動漫美學提煉張力，呈現未來主義與傳統美學共舞的奇異景觀。從1960年代末期為動畫《科學小飛俠》設計角色以來，天野喜孝便跨足雜誌、繪本、插畫創作、舞台與戲劇場景設計、服裝設計等諸多領域。本次展出11件以《科學小飛俠》為主題的作品，天野喜孝以流暢的線條捕捉角色的瞬間動態，讓觀者感受英雄角色躍於空中的俐落姿態。松浦浩之融合了動畫角色的誇張特徵與平塗色塊，以強烈的視覺對比探索社會身分與自我表達的變異，〈藍色糖果（格蕾絲）〉不僅是萌文化的具現，更是對當代媒體與消費文化的回應。

權奇秀將幾何形式予以符號化的「咚古力」系列，那看似簡化至極的圓形人物，卻蘊藏了文人畫的精神與東方哲思的幽微情感。〈紅森林─走在月亮上〉以東方四君子圖像中的竹子、梅花為背景，在月光下漫步的咚古力，與藝術家長期描繪的月下吟詩作賦、逸趣風流的文士世界息息相關。李東起筆下的「阿童木老鼠」（Atomouse）結合美國的「米老鼠」與日本的「原子小金剛」2個經典形象，象徵著全球化浪潮下的文化混血與媒體感知，同時揭示了在資本主義與科技加速的推動下，韓國文化資本的迅速累積與擴張。大橋博的木雕少女或坐或臥，神情若有所思，揭露當代個體在高度集體化社會中所面臨的焦慮與孤寂，而木質裂紋與漆面龜裂，不只是時間的痕跡，更是對於身體脆弱與精神不安的隱喻。

虛實之間的結界

對金昌烈而言，水滴絕非單純的自然再現，而是一種關於時間、記憶與存在的哲學象徵。在作品〈回歸〉中，水滴落於書法的肌理之上，做為基底的《千字文》漢字，象徵著他文化記憶的源頭，而水滴的透明性，讓人意識到語言之後的虛空，一種屬於東方哲思的「無」之詩學。

鹽田千春的創作，以記憶的線段編織著靈魂的結界，那細密的線條蘊藏著近乎宗教性的儀式力量。〈生存的狀態（洋裝）〉將代表童年的記憶封存於框架之中，纏繞交錯的黑線，既是痛楚的神經，是記憶的網絡，也是她與過往情感共存的媒介。

稻葉友宏的〈彗星的記憶─08〉以金屬打造動物的形體，自前段堅實的軀幹向後延展，逐步化為抽象、破碎的線性結構，如同彗星掠過夜空時遺留的光痕，指涉速度感與消逝的意象。相較於傳統雕塑追求實體的厚重與形體的可見，李容德反其道而行的「逆像雕刻」系列，從掏空的表面探掘「缺席」的形象，建構出介於有與無、實與虛之間的視覺張力，藉此提出對於「存在」與「虛無」的思考。朴成泰的「天界之花」系列則如夢境般飄浮於虛實之間，他以鋁絲網為媒材，創造出介於繪畫與雕塑之間的「空間素描」。層層疊疊的鋁網，在光的折射下呈現出半透明的厚度，既似形體，又如幻影，與東方繪畫「以形寫神」的傳統遙相呼應。

崔大衛以街頭塗鴉廣為人知，〈死亡之花〉豪放的筆觸、濃烈的色彩、幾近失控的節奏，不僅是反叛的宣言，也是對生命原力的禮讚，帶有搖滾的自由與宗教的莊嚴，那是從黑暗深處綻放的光，一種燃燒至盡仍不願熄滅的靈魂姿態。土屋仁応的創作受到日本神道「萬物有靈」的信仰所啟發，曾接受佛像修復訓練的他，將水晶或玻璃眼珠嵌入木雕，使雕塑凝視的目光流露出神祕氣息。〈麒麟〉以樟木雕刻搭配水晶顏料上色，細膩地描繪出鱗片與柔順毛髮的質感，其修長的肢體與柔和的姿態，如同立於現實與靈界之間的守護者。

