自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】人生下半場 紓壓有方

2025/11/02 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

年紀大了，壓力不會變少，要懂得運用人生智慧，將壓力化解……

圖／豆寶圖／豆寶

〈3步驟放空〉舒心 從知己開始

文／先倩（嘉義市）

前幾天在賣場貪快搬重，刮傷了手；幾天後，抄捷徑選了陡峭梯，摔了一跤。老了嗎？還是與我不自覺的壓力過載有關？

自從3年前冒出自體免疫問題，醫師提醒，除了先天體質，壓力也容易誘發，需適時調節；更提醒年過半百的我，需考量身心功能退化變數。

我慢慢研磨出三步驟，從日常特殊事件自我檢視與調整。

知己：透過自我對話，辨識「知」道自「己」正承受什麼壓力。比如，兩次意外，都源於我求快心切，讓自己陷入心急焦慮而不自知。

交心：意識到急性子隱藏的壓力源，提醒自己「交」出不夠快的擔「心」，往後多請人幫忙，或允許自己費時繞道，「慢慢來、保守安全」為宜。

放空：「放」下一馬當先的衝動，讓大腦「空」轉，幫自己爭取身心喘息的時間與空間。

年輕時，自以為「抗壓高EQ」，沉浸「凡事操之在己」的勝利感。年紀漸長，才知壓力只是被壓制，從未消失。

上述三步驟，幫助我「知己知彼」，學習與壓力和平共處，拋開評價虛名，邁向舒心自在的人生下半場。

〈美麗放鬆心情〉逛花市 徜徉花香中

文／M.T（高雄市）

有位朋友，很愛花，不是一般的喜歡，而是那種「看見花，就覺得世界會亮一點」的喜歡。她常笑說，花不會與自己吵架。

家裡無法種，盆栽無處安放、土壤無法翻動，過程與成就只是奢望。於是她改逛花市，流連花海，沉浸花香。

年輕時有壓力，她硬碰硬，一定要解決；中年時有壓力，她往心裡塞，覺得忍忍就過去；如今年長，只要走進花市，看著那片綻放，心就鬆了。

她笑著說：「買花不能解決問題，但能先解決心情。」百合教她安靜；玫瑰給她勇氣；桔梗提醒她優雅。她不是不知道煩惱仍在，但那一刻，她依然選擇笑。

壓力，不是用來硬碰的，不是用來硬扛的，不是用來假裝沒事的。它可以被花香稀釋、被顏色安撫、被時光慢慢放下。解壓術，有時候逛一逛、看一看、聞一聞；有時候並不是要解決世界的重量，而是要找回心裡的一點輕。

年紀漸長後，我才明白，壓力來時，最好的方法，或許就像她那樣，不必正面交鋒，而是轉身，去追一朵花的美麗。

〈廚房找解方〉重溫手路菜 美食解壓

文／阿麗麗（台中市）

遙想當年在公司被主管無情羞辱，下班衝到游泳池自由式3000公尺洩恨；被婆婆拿來跟妯娌比較母親節禮物大小，我吆喝高中死黨島內自駕三日遊；孩子教養不順、老公白目不長眼，週末假日起個大早，一人行攀爬鳶嘴山，在高山上體會群山的壯麗偉大。

歲月流轉，年華不再、體力衰退，但人生的壓力如影隨行，像背後靈長相左右，我在一方廚房裡找到解方。童年時，爸爸常做的甜酒釀已淡出日常，我幾乎忘了甜甜酒香的味道，在傳統市場找到賣酒麴的攤子，到雜糧店買幾斤圓糯米，轉回五金店買個寬口玻璃甕，回家泡米、蒸糯米。

我沉浸在做酒釀的工序裡，靜靜等待酒釀發酵糖化，不消幾日，牆角飄出淡淡酒香味，開瓶一聞，滿室生香。酒釀芝麻桂花湯圓、酒釀雞蛋、酒釀牛奶、酒釀燒黃魚、酒釀雪花餅、酒釀滷肉，一甕酒釀變化出多種菜色，解壓唯有美食呀！

我尋到這個年紀的對應方程式了，愈繁瑣複雜的手路菜愈能紓壓，下次就來包粽子吧！

〈讓腦袋專注〉無法不去想 就轉移目標

文／周家守（新竹縣）

「人生不如意事常八九，可與人言無二三。」特別是有點年紀後，擔子愈來愈重，身體卻愈來愈不堪。這時最令我苦惱的是，想要刻意拋開這些惱人的心事，卻只會更加深烙印的痕跡，甚至常盤旋在腦海，成為難以揮去的夢魘。

「不去想」根本是做不到的事，唯有讓腦海充滿其他事，才有可能真的不再想。所以，我喜歡讓腦子不停地運作，運作我喜歡的事，讓我暫時擺脫煩人的苦惱。

一開始是從數獨下手，當我需要擺脫壓力時，我會找尋報紙上的數獨遊戲，當腦子開始運作解謎時，果然煩惱、壓力暫時就被遺忘了，每天一小欄的數獨成了我的嗎啡、海洛因。

隨著癮頭愈來愈大，數獨也不夠止痛後，我尋找其他的止痛藥。專注，是我的解藥，所以我後來迷上了拼圖。投身上千片碎片中尋找相契合的形狀，目前止痛效果相當卓越。

只是近來拼圖的速度愈來愈快，恐怕很快又得找尋新的止痛藥了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應