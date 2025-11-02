【家庭plus．徵文大拼盤】人生下半場 紓壓有方

圖／豆寶

年紀大了，壓力不會變少，要懂得運用人生智慧，將壓力化解……

圖／豆寶

〈3步驟放空〉舒心 從知己開始

文／先倩（嘉義市）

請繼續往下閱讀...

前幾天在賣場貪快搬重，刮傷了手；幾天後，抄捷徑選了陡峭梯，摔了一跤。老了嗎？還是與我不自覺的壓力過載有關？

自從3年前冒出自體免疫問題，醫師提醒，除了先天體質，壓力也容易誘發，需適時調節；更提醒年過半百的我，需考量身心功能退化變數。

我慢慢研磨出三步驟，從日常特殊事件自我檢視與調整。

知己：透過自我對話，辨識「知」道自「己」正承受什麼壓力。比如，兩次意外，都源於我求快心切，讓自己陷入心急焦慮而不自知。

交心：意識到急性子隱藏的壓力源，提醒自己「交」出不夠快的擔「心」，往後多請人幫忙，或允許自己費時繞道，「慢慢來、保守安全」為宜。

放空：「放」下一馬當先的衝動，讓大腦「空」轉，幫自己爭取身心喘息的時間與空間。

年輕時，自以為「抗壓高EQ」，沉浸「凡事操之在己」的勝利感。年紀漸長，才知壓力只是被壓制，從未消失。

上述三步驟，幫助我「知己知彼」，學習與壓力和平共處，拋開評價虛名，邁向舒心自在的人生下半場。

〈美麗放鬆心情〉逛花市 徜徉花香中

文／M.T（高雄市）

有位朋友，很愛花，不是一般的喜歡，而是那種「看見花，就覺得世界會亮一點」的喜歡。她常笑說，花不會與自己吵架。

家裡無法種，盆栽無處安放、土壤無法翻動，過程與成就只是奢望。於是她改逛花市，流連花海，沉浸花香。

年輕時有壓力，她硬碰硬，一定要解決；中年時有壓力，她往心裡塞，覺得忍忍就過去；如今年長，只要走進花市，看著那片綻放，心就鬆了。

她笑著說：「買花不能解決問題，但能先解決心情。」百合教她安靜；玫瑰給她勇氣；桔梗提醒她優雅。她不是不知道煩惱仍在，但那一刻，她依然選擇笑。

壓力，不是用來硬碰的，不是用來硬扛的，不是用來假裝沒事的。它可以被花香稀釋、被顏色安撫、被時光慢慢放下。解壓術，有時候逛一逛、看一看、聞一聞；有時候並不是要解決世界的重量，而是要找回心裡的一點輕。

年紀漸長後，我才明白，壓力來時，最好的方法，或許就像她那樣，不必正面交鋒，而是轉身，去追一朵花的美麗。

〈廚房找解方〉重溫手路菜 美食解壓

文／阿麗麗（台中市）

遙想當年在公司被主管無情羞辱，下班衝到游泳池自由式3000公尺洩恨；被婆婆拿來跟妯娌比較母親節禮物大小，我吆喝高中死黨島內自駕三日遊；孩子教養不順、老公白目不長眼，週末假日起個大早，一人行攀爬鳶嘴山，在高山上體會群山的壯麗偉大。

歲月流轉，年華不再、體力衰退，但人生的壓力如影隨行，像背後靈長相左右，我在一方廚房裡找到解方。童年時，爸爸常做的甜酒釀已淡出日常，我幾乎忘了甜甜酒香的味道，在傳統市場找到賣酒麴的攤子，到雜糧店買幾斤圓糯米，轉回五金店買個寬口玻璃甕，回家泡米、蒸糯米。

我沉浸在做酒釀的工序裡，靜靜等待酒釀發酵糖化，不消幾日，牆角飄出淡淡酒香味，開瓶一聞，滿室生香。酒釀芝麻桂花湯圓、酒釀雞蛋、酒釀牛奶、酒釀燒黃魚、酒釀雪花餅、酒釀滷肉，一甕酒釀變化出多種菜色，解壓唯有美食呀！

我尋到這個年紀的對應方程式了，愈繁瑣複雜的手路菜愈能紓壓，下次就來包粽子吧！

〈讓腦袋專注〉無法不去想 就轉移目標

文／周家守（新竹縣）

「人生不如意事常八九，可與人言無二三。」特別是有點年紀後，擔子愈來愈重，身體卻愈來愈不堪。這時最令我苦惱的是，想要刻意拋開這些惱人的心事，卻只會更加深烙印的痕跡，甚至常盤旋在腦海，成為難以揮去的夢魘。

「不去想」根本是做不到的事，唯有讓腦海充滿其他事，才有可能真的不再想。所以，我喜歡讓腦子不停地運作，運作我喜歡的事，讓我暫時擺脫煩人的苦惱。

一開始是從數獨下手，當我需要擺脫壓力時，我會找尋報紙上的數獨遊戲，當腦子開始運作解謎時，果然煩惱、壓力暫時就被遺忘了，每天一小欄的數獨成了我的嗎啡、海洛因。

隨著癮頭愈來愈大，數獨也不夠止痛後，我尋找其他的止痛藥。專注，是我的解藥，所以我後來迷上了拼圖。投身上千片碎片中尋找相契合的形狀，目前止痛效果相當卓越。

只是近來拼圖的速度愈來愈快，恐怕很快又得找尋新的止痛藥了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法