【藝術文化】2025聯邦美術獎得主揭曉

〔記者董柏廷／台北報導〕2025「聯邦美術獎」複審結果昨（2）日揭曉，第28屆「聯邦美術新人獎」首獎由謝家容獲得；第23屆「聯邦美術印象大獎」首獎則由李承修獲選；本屆「台灣美術貢獻獎」由評審團共同推選出日治時期台灣畫家郭雪湖獲得。

聯邦美術獎召集人許坤成認為，今年參賽者水準提升許多。

新人獎與印象大獎獎項分別選出首獎1名，獎金60萬元；優選2名，獎金各20萬元；入選2名，獎金各10萬元。總獎額達240萬元，吸引許多好手參賽。

召集人許坤成指出，今年新人獎參賽人數較過去4年增加許多，水準也相當高，「具象畫的描繪相當之精準。」提到印象大獎，他說明，整體繪畫功力亦有所提升，「今年入選進複審的作品，每一件都是很好的作品。」

今年新人獎，作品題材豐富，畫風精緻。評審之一林志譯觀察，無論選材、構思、表現，都可感受到對於「生命力」的描繪與精進；評審之一林浩白指出，多數創作者用不同方式延伸「人」這個主題，十分精采。首獎作品是此次唯一關注「景」的作品，「畫面中呈現不同時間點的環境角落，除了技法精采，更多了能勾起回憶的特質。」最後評審結果，首獎為謝家容；優選2名，分別是李韋辰、謝紫甄寧；入選者2名則為何沛雯、周妤蓉。

至於印象大獎，作品各有千秋，色彩層次與氛圍營造等表現突出，競爭激烈。評審之一王宏印說明，「今年作品風貌多元，參賽者們以自由筆觸與明亮色彩描繪自然與光陰變化，展現出感性觀察與創作熱情。部分作品具有詩意與個人風格。」最後評審結果，首獎為李承修；優選2名，分別是葉上田、鍾子逸；入選者2名則為宋適生與白穆君。

