【藝術文化】第28屆聯邦美術新人獎首獎 謝家容

第28屆聯邦美術新人獎首獎作品〈生命續〉

1999年出生的謝家容目前就讀國立台灣師範大學美術學系研究所，她以溫室與植物為題材，透過細膩的光影與筆觸描繪生命在侷限空間中頑強生長的意志，展現出年輕畫家對生存與希望的敏銳感知。

作品〈生命續〉呈現溫室裡植物向光而生的姿態，畫面中微弱卻堅定的光芒成為生命的指引，植物在狹小空間中深植根鬚、伸展葉片，以靜默的姿態演繹堅韌的生命力；同系列作品〈生存空間〉、〈生命力〉、〈共存〉與〈餘光〉，皆以自然生長的狀態比喻人類的生命境遇，從溫室到廢棄機械、從晨光到黃昏餘暉，構築出一部屬於生命韌性的詩意篇章。

請繼續往下閱讀...

評審黃才郎指出，謝家容的作品以「精密寫實的前景」對應「粗獷筆觸的背景」，呈現畫者意志與現實環境的對照，其光線處理帶有舞台化的聚焦效果，同時融入自然，讓整體構圖充滿戲劇張力與觀察趣味。評審王宏印則表示，作品以寫實為核心，色調與光影掌握成熟穩定，顯見畫家對場景再現與細節捕捉的高度能力。（文：記者董柏廷，圖：記者潘少棠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法