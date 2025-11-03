【藝術文化】第23屆聯邦美術印象大獎首獎 李承修

第23屆聯邦美術印象大獎首獎作品〈八煙野溪溫泉〉

1996年出生的李承修畢業於國立台灣藝術大學美術系，泰北高中廣告設計科出身，以其細膩的筆觸與對台灣風景的獨到詮釋脫穎而出，展現年輕世代對自然觀察與繪畫語彙的嶄新思考。

作品〈八煙野溪溫泉〉描繪陽光灑落於岩壁溪流的瞬間，以黏熱的大氣層次與扁平化色彩，營造出虛實交錯的距離感，筆觸細小卻富節奏，捕捉溫泉蒸氣中微妙的光影與空氣流動，呈現時間與溫度的印象並置；同系列作品〈風擎步道〉、〈柳杉造林地〉、〈東北角龍洞灣〉以及〈燭台雙嶼〉亦延續此風格，透過光線與筆觸之間的呼吸感，凝視日常風景中最短暫的暖意。

請繼續往下閱讀...

評審林浩白指出，李承修以生動筆觸與溫暖色溫構築畫面，展現印象主義對時間與光線的敏銳捕捉，整體氛圍又帶有象徵主義的深邃意象，令人玩味。評審曾己議則讚賞其「構圖大膽、筆觸層次豐富」，能在台灣在地風景中注入個人感知，形成新語彙，使作品在傳統與現代之間找到獨特的平衡。（文：記者董柏廷，圖：記者潘少棠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法