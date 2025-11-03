【家庭plus．生活停看聽】孩子是青春的延續

圖／swawa.com

文／Rebekah

我是三寶媽。在沒有孩子以前，我是個「不生主義」的女人，經常想像有孩子後的情境，只覺得會睡眠不足、錢不夠用或失去自由，肯定會很苦，因此害怕生小孩。

有了孩子之後，儘管孩子乖巧懂事又可愛，但心裡依舊有個疑問：「為什麼要生孩子？生孩子對人生有什麼好處？有孩子的意義又是什麼？」這些問題日夜在心底咀嚼，也常請益長輩或朋友，得到的不外乎是「有孩子會很幸福、很好命」之類的答案，但這些解答卻無法讓我完全心服。

請繼續往下閱讀...

直至最近似乎有個奇妙看法。我發覺自己年紀已屆中年，臉上的皺紋多了，皮也鬆了些，肌力、體力明顯下滑，不再年輕，人生已然不可能回到過去，難免有些失落，覺得我的青春難道就這樣止住了嗎？但這時讓我看見的，是體內流著我的血液的孩子們皮膚光滑彈嫩、體力旺盛、精神豐沛等等，這不就是我的青春延續嗎？倘若他們有孩子，我的青春也就透過孫子繼續延續下去。

我開始明白原來有孩子是這麼有意思的事，原來不只是生活會更豐富更幸福，而是連我最在意的「青春」也會一代一代流傳下去，這個答案讓我心滿意足，感覺自己會「永久年輕地活著」。或許這就是長輩希望我們都能有下一代的原因吧，畢竟每個人都會老去，但血液的傳承卻讓靈魂青春永在。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法