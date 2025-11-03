自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】孩子是青春的延續

2025/11/03 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／Rebekah

我是三寶媽。在沒有孩子以前，我是個「不生主義」的女人，經常想像有孩子後的情境，只覺得會睡眠不足、錢不夠用或失去自由，肯定會很苦，因此害怕生小孩。

有了孩子之後，儘管孩子乖巧懂事又可愛，但心裡依舊有個疑問：「為什麼要生孩子？生孩子對人生有什麼好處？有孩子的意義又是什麼？」這些問題日夜在心底咀嚼，也常請益長輩或朋友，得到的不外乎是「有孩子會很幸福、很好命」之類的答案，但這些解答卻無法讓我完全心服。

直至最近似乎有個奇妙看法。我發覺自己年紀已屆中年，臉上的皺紋多了，皮也鬆了些，肌力、體力明顯下滑，不再年輕，人生已然不可能回到過去，難免有些失落，覺得我的青春難道就這樣止住了嗎？但這時讓我看見的，是體內流著我的血液的孩子們皮膚光滑彈嫩、體力旺盛、精神豐沛等等，這不就是我的青春延續嗎？倘若他們有孩子，我的青春也就透過孫子繼續延續下去。

我開始明白原來有孩子是這麼有意思的事，原來不只是生活會更豐富更幸福，而是連我最在意的「青春」也會一代一代流傳下去，這個答案讓我心滿意足，感覺自己會「永久年輕地活著」。或許這就是長輩希望我們都能有下一代的原因吧，畢竟每個人都會老去，但血液的傳承卻讓靈魂青春永在。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應