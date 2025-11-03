【家庭plus】我家的餐桌

圖／張惠玲

共餐人數：4人

菜色說明：自從小兒子去年底結婚搬出去住，加上大兒子在異地工作不常回家，家裡就只剩我和老公兩人，平日要上班，幾乎都外食，晚餐經常是買便當解決，只有週末假日家裡才會開伙。

今天二兒子和媳婦要回來吃飯，我準備了鹹水雞、芥藍炒牛肉、蝦仁烘蛋、香煎魚、涼拌綠竹筍、泡菜和鮮魚湯，總共六菜一湯，孩子們很捧場，吃得不亦樂乎。

芥藍炒牛肉和蝦仁烘蛋是昔日母親的拿手菜，以前牛肉和蝦仁昂貴，只有請客或特殊節日才吃得到，如今已是稀鬆平常的家常菜。但母親早已不在了，每當憶想起母親，就會煮這兩道菜，而且孩子們也愛吃。

此外，今天的魚和綠竹筍都是媳婦的媽媽送的，親家母常常幫孩子準備吃食，讓他們暖胃又解饞，真的是很棒的親家。（文、圖／張惠玲）

