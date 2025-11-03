自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/11/03 05:30

圖／張惠玲圖／張惠玲

共餐人數：4人

菜色說明：自從小兒子去年底結婚搬出去住，加上大兒子在異地工作不常回家，家裡就只剩我和老公兩人，平日要上班，幾乎都外食，晚餐經常是買便當解決，只有週末假日家裡才會開伙。

今天二兒子和媳婦要回來吃飯，我準備了鹹水雞、芥藍炒牛肉、蝦仁烘蛋、香煎魚、涼拌綠竹筍、泡菜和鮮魚湯，總共六菜一湯，孩子們很捧場，吃得不亦樂乎。

芥藍炒牛肉和蝦仁烘蛋是昔日母親的拿手菜，以前牛肉和蝦仁昂貴，只有請客或特殊節日才吃得到，如今已是稀鬆平常的家常菜。但母親早已不在了，每當憶想起母親，就會煮這兩道菜，而且孩子們也愛吃。

此外，今天的魚和綠竹筍都是媳婦的媽媽送的，親家母常常幫孩子準備吃食，讓他們暖胃又解饞，真的是很棒的親家。（文、圖／張惠玲）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應