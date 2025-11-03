自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 廖鴻基／搶親

2025/11/03 05:30

打群架激出白浪水花的抹香鯨。打群架激出白浪水花的抹香鯨。

文．攝影◎廖鴻基

抹香鯨戰鬥群。抹香鯨戰鬥群。

除非颱風靠近，七、八月是一年當中太平洋最平穩的時段，但今年可能因為潤六月，時序延宕，七月都過半了還豪雨連連，水氣陰霾仍籠罩著展不開盛夏容顏。七月下旬節氣大暑，海上竟颳起動盪不安的北風浪，河口沖下來富含泥沙的混濁的沿岸流彌漫到天邊，直到離岸六浬，才攀著水質較為清澈的黑潮支流。

抹香鯨戰鬥群有時休戰一起並肩同遊。抹香鯨戰鬥群有時休戰一起並肩同遊。

工作伙伴說，「七月快見底了，還沒遇見夏季常有的果凍海（無湧無浪的止靜海況）。」海上經驗豐富的船員補了句，「大暑若熱無透，這年厚風雨。」

抹香鯨頭尖鼻孔露出像在浮窺。抹香鯨頭尖鼻孔露出像在浮窺。

果真，七月二十七日下午五小時的抹香鯨航班，兩個熱帶低壓在附近海域擾動，加上一個有距離的颱風，氣象預報海況中浪至大浪，北風，浪高二到三公尺，這樣的天候條件下出航，心情像午後山頭散不去的陰霾。

抹香鯨張嘴互咬。抹香鯨張嘴互咬。

自2023年啟動的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，進入第三年，前兩年收集的資料顯示，幾乎可確定每年三到十一月間，以七、八月為高峰，有數個抹香鯨家族分批經過台灣東部沿海。特別在2024年觀察到牠們在我們海域生產、育嬰，以及在我們海域集合睡眠的紀錄。當時還跟報名參加計畫航班的朋友開玩笑說，「第一次出海就遇到抹香鯨海上觀察的天花板，以後可以不用來了。」

說成天花板雖屬玩笑，隨著計畫一趟趟航班擴大探索，事實證明天花板說其實是自我設限，是小看了大海，也小看了抹香鯨的能耐。

這個天候條件不容樂觀的航次，竟就突圍了2024年以為的天花板紀錄。

離港後船隻筆直離岸，不到半小時直接發現天邊數起抹香鯨噴氣。從發現噴氣到船隻接近到牠們舉尾下潛，標準的抹香鯨接觸過程打開了這航次的序幕，這天的重頭戲即將重磅登場。工作船東方海面約五百公尺處突兀激起一陣高聳的湧滾浪花，似海面掀起的一記驚歎號，立即解放了船上每張喉嚨禁不住的歡呼。

「哇！牠們在打架！」第一眼映像。

船隻趨近，議論紛紛的歡呼聲多了一個字，「牠們在打群架。」

眼前這團抹香鯨戰鬥群至少有六頭，個體有大有小，牠們錯亂地擠在一塊，持續激起陣陣激昂的白浪水花。這場糾紛看來還談不攏，似乎沒那麼容易擺平。

雞群、狗群、猴群，乃至獅群，可能為了爭搶食物，可能為了爭奪交配權，小動物們的爭吵打架不是沒看過。不過，抹香鯨可是動不動都上萬公斤的大傢伙，頭部長得跟重鎚一樣，下顎還長滿二、三十對圓錐狀的鋒利牙齒。《白鯨記》裡頭的形容，牠們能輕易咬裂捕鯨小艇，甚至撞沉一艘捕鯨船。這樣的大傢伙打起架來格局真的很不一樣。

需要一方無比寬敞開闊的戰場，好讓牠們從東邊打到西邊、從水面打到水下，讓牠們能從容揮灑重鎚大頭、鋒利牙齒和寬大有力如推進器的尾鰭，讓牠們能透著氣打、憋著氣打。牠們的打鬥場必然是三維空間，沒有牆圍，沒有舞台限制。想像一下，無論逃或追，面對的都是縱深無盡無窮延伸的一方澄藍。牠們一場水面打鬥大概維持十分鐘以上，戰鬥時間長，然後潛到我們眼睛看不到的水裡繼續打。再打出水面時，往往拉開了與我們船隻一、兩公里的間隔。

水的阻力大，我們人類潛入水裡的所有動作大概剩下斯文的太極拳慢動作，只能棉花一樣的花拳繡腿。我猜想牠們水面下的打鬥可能不受水阻限制，不管是衝撞搥打的力道、搧尾的勁和咬合的勢，應該不輸給陸地上多輛巴士或多艘快艇撞在一起的威力。

然而，只有水花，沒有硝煙，沒有聲音。牠們除了動作粗魯，聽不見一般打架常聽見的高分貝吼或嘯或罵，除了激情的浪花聲，牠們默片一樣進行著一場沒有聲音的格鬥。也許是音頻相異，只是我們聽不見，牠們的打鬥也許一樣充滿怒吼、嘯叫和哭泣。打累了，牠們也會一段時間和好了一樣，並肩往同個方向氣喘咻咻地一起前行。

到底為什麼打架？

多年觀察抹香鯨，發現除了年輕個體因為好奇或示威，偶爾忽然衝游到船邊，一般時候牠們行為沉穩，常感覺牠們半埋在水面下觀察船隻。若接近時牠們已充分換氣，或者對來者猜疑，牠們通常以優雅地舉尾深潛顯示牠們穩重的個性。不曾見過這次這樣浮躁的打架行為。這群戰鬥阿抹，擠成一團，有時露頭（類似浮窺），有時半邊不規則露尾像在比高低，有時側翻甚至仰泳露出肚腹。很多時候看不懂牠們露出海面的究竟是身體哪個部位，更多時候牠們互相傾壓，用頭部鎚打或壓制對方，好幾次看到牠們張嘴互咬。

至少有兩頭體形較大的雄鯨在戰鬥團中，也發現幾頭未成年可能還在哺育期的仔鯨也在混戰群中。仔鯨好幾次被推到水面，張嘴像在呼救。為什麼打架的答案呼之欲出。

似乎是雄鯨想要隔開母鯨與仔鯨，來獲得與母鯨交配的機會。但讓人疑惑的是，這場混戰中，不知那兩頭雄鯨的關係為何？競爭或互助關係？

我們是很想拍到「粉色海蛇」（雄鯨準備交配時露出的陰莖），來證實我們的猜想，有點像是「人佇食米粉，咱佇喝燒」。抹香鯨的社會群體結構相當複雜，人類在這方面的了解仍然十分有限。後來的接觸中，我們發現好幾次單獨一頭仔鯨往既定方向賣力游著、游著；有次見到母鯨在前方海域等著仔鯨游過來母子重逢。

這一場場打鬥及母子分開又重逢的景象，我們懷疑是否仔鯨被雄鯨架開（隔離母鯨），雄鯨因而得以遂行其犯意。無論如何，這場好戲綿延了兩個多小時，直到日頭西斜，海面浮泛金閃閃波光，直到時間已壓迫到返航時刻，離開戲台邊的時候到了，而戲碼仍在上演，好戲尚未落幕。

去年的休息場，育嬰場，今天又觀察到搶親（交配）場。感覺心中的歡喜與不足，滿滿的整個下午，以及好想徹底明白這半天來牠們的所有行為。我抬頭看著染了紅粉晚霞的浮雲，了解浮雲上方，還有永遠無法透視的浩瀚穹蒼。

只好從現象猜想狀況。渺小限制了我們的視野，限制不了的是我們的行動，我們的好奇跟想像。●

