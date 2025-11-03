【自由副刊．極短篇】 黃茵／勸離

◎黃茵

◎黃茵

「人家總勸和不勸離，有妳這樣的朋友嗎？」J的憤怒我能理解，但不抱歉。進入後中年也許沒有動輒翻桌走人的本錢，但也不必困在婚姻裡拖磨，畢竟孩子已成年，手邊的直銷事業又做得風生水起。

勸離不是一開始便提出的建議，而是連串事故引發的感觸。見面時，J再度哭得聲嘶力竭，她那個不想看人臉色自認頭家仔命的老公又砸鍋了。開設營造公司，承攬公共工程，其實沒太大風險可言，問題出在遊蕩紈褲。從規畫、設計、施工、監督，相關行政管理，需要操煩的事不少，貴為總經理的他索性將大小印章交給工地主任，圖個逍遙。

發現他和酒店公關每天老公老婆親暱問安賴來賴去，J勃然大怒鬧過一回。半年後工地主任趁機偽造文書捲款潛逃，委任方一狀告上法院，害J揹了六條官司，因她掛名負責人。為此，J不得已賣掉名下的房產，辛苦攢下的數百萬積蓄一夕蒸發，依然拆不了炸彈。

她老公意志消沉天天醉，苦思兩個月，提出了一個解決方案，「不然妳去坐牢，我留在外面想辦法。」

咖啡館內，J祥林嫂般訴苦，歷年來種種吞忍，公婆大小姑輪流斥責歸咎卻不願伸出援手，無數次與律師徹夜研擬法條，疲憊焦慮到必須靠藥物方能入眠。期間，丈夫還批評她應訊時在法庭、調解庭應答表現不得體。

大學畢業那年，我們倆曾相偕至京都自助旅行，到五条店租和服，從內衣的選擇、多層衣物疊加、腰帶束縛，振袖、訪問著均繁複而沉重，彷彿J此刻的婚姻，只是少了詩意與典雅。

見她江海裡浮沉自以為盡責，我第一次勸，離了吧！

煎熬四年八個月，風波總算平息，以為餘生便是太平歲月，即使我用了一卡車的金句企圖喚醒她，她仍痴愚認定原諒丈夫偶爾失察才是賢德的婦人。即使耗費二十八年光陰，都沒能認清枕邊人其實是一隻撞了南牆也不知回頭的操蛋驢。

跑單小姐來電告知「合約簽好嘍」，J驚恐莫名，央求我一起前往，仿效福爾摩斯辦案，埋伏營業所外盯梢，瞥見那位蜜絲林駕車外出，J迅疾衝進辦公室，神態力求自若地告知接待員，她來取回合約書，眼尖地發現合約書旁的皮革袋子，裡頭裝的正是公司的大小章，趕緊抓了擱進包包裡。

好險，J說，那份合約條件差到沒絲毫利潤，上回才栽了一個大筋斗，這次又來。不知她老公頭殼在想什麼。

他想害妳。我是這樣想的，但我沒說。

既然承載不起更多風雨，又無法將它還給天空，何不讓它下到別處？

身上自帶貞節牌坊的J含著淚，咬咬牙，笑笑乾杯，像是對上蒼不仁最悲憤的控訴。我於是不再勸離，做為好友我當下明白，她需要的只是一個能盡情哭泣的擁抱。●

