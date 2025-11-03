自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 鹿鳴／成長儀式

2025/11/03 05:30

◎鹿鳴◎鹿鳴

◎鹿鳴

我殺過三種小動物，會流血的那種。

十六歲的實驗課，青蛙的肚子被解剖開來，臟器離開母體，迎接新鮮的名字：卵巢、胃、大腸、腎臟……老師說：請抱持慈悲上進的心。蛙心在解剖盤上安穩地跳動，像一只沒有痛覺的機器。

另一次是在二十三歲的廚藝教室，學殺魚。我用刀背將魚敲暈，魚卻在我刮鱗片時反覆甦醒，跳至我懷中掙扎。「不夠狠。」學姊拾起鍋蓋一砸，魚身癱軟了下來。我成功端出了茄汁燴魚片，被切除的魚頭在廚餘桶裡不斷喘息。

二十九歲回到老家，才想起了另一隻因我而死的小動物。床底一只玻璃瓶，瓶裡裝滿了畸零的化石，難以想像那是我的乳齒──有一個女孩曾用它呼喚世間萬物、微笑與哭泣、學會沉默與說謊，那時的童話還沒凋零、魔法依然存在，青蛙只是被下咒的王子、人魚公主還能為了愛化做泡沫。

我將乳齒一粒粒捏在掌中，珍惜地碾碎，此後的歲月剩下蛙心與魚頭，世界將持續運轉，而我平安長大。●

