【藝術文化】柏林愛樂11/11訪台連演3日 11/13兩廳院廣場戶外轉播放送全球

柏林愛樂數位音樂廳建置後，每次訪台都會有1場向全球線上直播，也使台灣與世界有了連結。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂管弦樂團（Berliner Philharmoniker）將於11月11日第6度登台，連續3天在台北國家音樂廳演出，票房開賣1天就完售，讓很多樂迷扼腕。主辦牛耳藝術昨（3）日宣布好消息，確定將於11月13日場次，在兩廳院藝文廣場進行戶外轉播，並同步於柏林愛樂數位音樂廳向全球直播。

柏林愛樂管弦樂團將由現任首席指揮基里爾．佩特連科親自領軍登台演出。（MNA提供）

雖然柏林愛樂是全球頂尖天團，但與台灣這個小國家卻有很特別的情感，因為樂團在2005年首訪台時，當指揮賽門．拉圖與音樂家們在演出結束後，走上兩廳院戶外廣場向觀眾致意時，發現數萬名樂迷擠在廣場上熱烈歡呼與喝采，充滿震撼與感動，因此啟發並催生了柏林愛樂建置數位音樂廳（Digital Concert Hall）。

在台灣的演出戶外轉播盛況讓柏林愛樂深受感動，後來更因此而建置了數位音樂廳。（資料照，記者潘少棠攝）

後來，柏林愛樂每次再訪台時，一定進行戶外轉播，且在有了數位音樂廳之後，更增加全球線上直播，也可以說，柏林愛樂每一次訪台，台灣都通過其數位音樂廳與世界連結，可見台北在柏林愛樂全球樂迷心中的特殊地位。

隨著每次訪台演出轉播規格都升級，這次陣仗也很豪華，柏林愛樂此次由首席指揮基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko）親自率團亞巡，第1站韓國結束之後，第2站就會來到台北。專為台灣量身打造的戶外轉播，為了將柏林愛樂的頂級音質完美傳遞到兩廳院戶外廣場，同時放送到全球，轉播製作規模與技術，皆比照在柏林愛樂廳的嚴格要求；柏林愛樂數位音樂廳派出4人精英團隊，其中，被譽為古典樂界「超級導播」的邁克爾．拜爾（Michael Beyer） ，曾3次執導每年吸引逾5千萬樂迷觀看的「維也納新年音樂會」電視直播、3次執導維也納新年舞會，也曾於2018年坐鎮衛武營的戶外轉播；他將偕同副導播漢娜．多恩、成音工程師馬可．伯格海及米爾薩．奈吉哈，特別為台北演出由德國飛來台灣。

除了戶外轉播與全球直播之外，這次柏林愛樂還將提供紀念貼紙，讓親臨戶外轉播現場的樂迷免費索取，獲得數位音樂廳QRcode，尚未註冊的用戶憑此QRcode，註冊後即可享7天內免費觀賞數位音樂廳更多柏林愛樂的影音。

此外，為了讓台灣音樂學子得以親身觀摩頂尖樂團的排練現場，特別開放彩排，供公／私學校高中（含）以上專業音樂科班或系所的學生聆賞學習，時間是11月11日18:00–18:40，即日起接受以「學校為單位」團體報名，詳詢MNA牛耳藝術粉專。

