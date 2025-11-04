【藝術文化】中美館12月首展萬物的邀約 海倫．凱勒珍貴手稿首登台

1954年海倫．凱勒（Helen Keller）共舞檔案照片。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立美術館持續試營運中，預計將於12月13日正式開幕，推出開館大展「萬物的邀約」，展出來自20國、超過70名藝術家作品，包括中台灣前輩藝術家林之助等人的膠彩、漆藝代表作，並有珍貴文獻—海倫．凱勒（Helen Keller）相關檔案首度於台灣展出，精采可期。

台中綠美圖為台中市立圖書館總館及台中市立美術館「雙館共構」，其中，美術館從10月28日至11月16日啟動試營運，陸續推出「打開，我們的美術館」系列活動，內容包含夜間燈光秀、寫生馬拉松及國際論壇進行暖身，後續將於12月13日推出開館大展「萬物的邀約」，展出繪畫、雕塑、錄像、裝置、檔案書籍及行為藝術等多元媒材藝術作品。

台中市文化局長陳佳君表示，「萬物的邀約」有5個子題，帶領觀眾重新思考人與自然、城市和生活連結，展品中，印尼紙月亮偶劇團將與台中和平區博屋瑪國小合作，透過藝術教育工作坊與遊行展演，結合原民文化與生態意識，深化地方連結；此外，生前克服盲聾啞多重障礙的19世紀傳奇人物海倫．凱勒（Helen Keller，1880-1957），其珍貴手稿也將首度於台灣展出。

台中美術館館長賴依欣指出，首展結合中台灣前輩藝術家重要作品，包括林之助、王清霜、李仲生、林星華等，分別以膠彩、漆藝、抽象及現代語彙，展現在地自然與文化交織歷史記憶，此外，當代藝術家吳其育、楊季涓、廖文豪也將回應自然與共生主題。

國際展品部分，古巴裔美國藝術家安娜．曼迪耶塔（Ana Mendieta）以身體探索自然與女性力量；法國重要導演克里斯．馬克（Chris Marker）則以詩意影像描繪人與動物連結；巴西藝術家瑪麗亞．特蕾莎．阿爾維斯（Maria Thereza Alves）以常見植物和產地之關聯來回顧歷史；還有旅法華裔抽象大師趙無極，其作品融合東方書法筆意與西方抽象繪畫語彙。

台中市文化局提醒，美術館將於12月13日開幕，當天下午1點開放入場。

