【藝術文化】台灣女子纏足習俗的解放記憶 線上開展

2025/11/04 05:30

【藝術文化】台灣女子纏足習俗的解放記憶 線上開展〈婦人〉 日本人廣部正三於1896年2月至台灣遊歷時拍攝，為其收集、製作之台灣影像寫真帖內照片之一。
（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家攝影文化中心邀請國立台灣師範大學名譽教授吳文星策畫的「女子纏足與日治時期放足運動」線上展覽，透過典藏的25幅影像，鋪陳「傳統纏足女子」及「日治時期放足運動」兩個子題，娓娓道來曾被纏縛的女性雙足，以及台灣在邁入近現代社會後，興行的放足運動與隨之改變的思想價值觀。

攝影中心指出，台灣從17世紀鄭氏政權以降，大批閩、粵移民渡海來台。其中閩籍移民主要來自福建漳、泉兩地，而纏足風習自南唐以來已傳入漳、泉兩地，當地的婦女除了婢女、乞丐及窮人之外，絕大多數纏足，至19世紀末時，台灣地區纏足女性曾高達80餘萬人。至於來自廣東的客家移民，因婦女有操持家務、從事田野勞動的傳統，故大多不纏足。

攝影中心表示，「纏足」為歷史中延續數百年的身體文化現象，象徵父權社會對女性身體的控制與美感的規訓。至日治時期，日本人視其為陋習並強制取締，推行「解纏足」運動，使女性逐步脫離身體束縛，進入近代化與性別意識轉變的階段。線上展以攝影影像記錄一段關於台灣纏足習俗百年來的審視與匡導，值得後人深思。詳詢攝影中心官網。

