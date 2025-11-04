【自由副刊】 阿尼默／吻

◎阿尼默

文．攝影◎阿尼默

與我共居一室的亞瑟，是個來自中東的巴林人，在語言學校不為學習，而是為了取得長時間的簽證，他想娶四個太太，其中必須包括一位捷克女人，所以他很賣力天天廝混在女友家。出去是斷捨離，回來像鬼針草，但我樂於聽他說話，他的風格不僅是阿公削瘦皮筋與衛生褲，也有《一千零一夜》古老文明的幻術。

有次，他播放一段清真式屠宰的影片，在一個狹小白淨的方塊空間，有個人對著一隻棕牛誦經，奉真主之名，之後帶棕牛到另一個空間，舉一把很大的刀子熟練地插進牛的脖子，一口氣割斷頸動脈、食道與氣管。中東亞瑟像旁白解說一樣，誦經是對牲畜的感謝與尊重，平靜安詳地成為人類的食物。棕牛動了幾下，但也不是掙扎，只是像兒童打針那樣，過了也就好了，隨後慢慢地疲軟，慢慢倒地，慢慢流逝生命，直到最後一刻，就連血液也未見過度賁張，牆面依舊不染，攝影機俯視下大量的留白，彷彿等著讓上升的霧氣詮釋見證。

沒預料在進食時看到這樣的影片，但我決定不打擾，因為中東亞瑟說話時的眼神，跟平常不一樣，那麼篤定，那麼單純，像是電腦格式化的模樣，只有一與零，有與沒有，也不容其他。他特地帶我到市區一家清真認證的獸肉舖，看那些沒有血絲的肉，單純的肉，也許不是為了感化我，但我們共處一室，至少讓我不要在超市購買肉品，雞肉、牛肉、羊肉都不要，豬肉更是不能碰，一說到豬肉，他就像過敏一樣，吐舌乾嘔，淚水溼了眼眶。

我與他經常留下一段段沒有結束的對話，總是暫停在他急著外出，後來發現，女友其實一直在樓下等待。起初我會請他帶女友進來坐坐，但他總是支支吾吾，似乎嚴謹維持著某種神祕，女友彷彿已被戴上頭巾，隱形的頭巾。

我總以為，生活中的我只能是自己，創作上要能成為任何人，但中東亞瑟的乾嘔與頭巾，讓我知道，這個想法多麼天方夜譚。

他不在時，我受惠獨用整個房間，大約六坪，木板隔間，房門在牆面的正中間，右側是我的床、兩張書桌，左側是衣櫃以及他的床，老舊的木質地板，上面嫩綠色的油漆已經斑駁，走道上有一台陶瓷電暖爐，我經常把洗好的衣服晾在上面，半天就乾了。睡覺時我的腳對著窗戶，家家戶戶用的幾乎都是棉質蕾絲的窗簾，有種舒服的鄉下的氣質，躺著還能看到枯枝末梢與上面的白雪。

樓下有個小花園，幾棵松樹、小葉椴，花花草草，也有鄰居種的食用蔬果，當然，這些在冬天都還活在地底下，春天來了才會真正長出來，到時候還會多個歐巴桑穿著比基尼做日光浴。

學校下課後，我先去附近的家樂福採買三餐的食材，每天的用料大同小異，湯包粉一定有，還有各式湯頭口味，廚藝不精的人也能享用嚥得下的雜炊。我的雜炊從不失敗，奶油在鍋子裡化開之後放入幾顆蒜頭爆香，再倒入泡過水的米粒、根莖蔬菜與碎肉細火拌炒，勻裹上油脂後倒入七倍的湯包粉水，水開了留小火，筷子夾在鍋子與鍋蓋中間，留個空隙，二十五分鐘之後關火，再燜十分鐘完成一鍋粥。

我再搭七號街車往城市的西邊，中途沿著伏爾塔瓦河跨越帕拉斯基橋，到了天使站之後，轉乘九號街車，快到末站前下車，步行上坡道進入住宅區，經過劇場、球場、園藝店、兩個幼稚園、公園遊憩區，最後穿越兩戶別墅中間布滿連翹花與菟絲子的通道，進入低矮的鐵門與花園，就到家了，中午十二點半下課，通常接近下午兩點才抵達。

有次，我如常這樣經歷千里到家，又冷又餓，抖下外套上的積雪，大同電鍋裡有我早上丟進去的雞湯，我擦了火柴燃起瓦斯爐，把盛了水的鍋子放在上面，今天來點雞湯佐台中新社香菇義大利麵。

做飯時稍微踮腳就能看到外面的風景，陽光會從這個角度灑進來，透過窗簾映在大門與對講機上，明明暗暗，成為波希米亞的圖紋，我注意到窗框的油漆像是幾十年前借給電影拍攝就沒有掉過。

我對胡蘿蔔的尺寸是講究的，長度十五，直徑四，必須是一餐能吃完，又不會讓臉色變成橘色的大小。正當我削著胡蘿蔔，隔壁房的室友回來了，他叫Kiss，聽起來很有情趣，卻是匈牙利普遍的姓氏，意思是「小」。他在這裡當工程師，雖然來自鄰近國家，但也是七、八小時的車程，因此久久才會回家一次。通常我們都是這樣在公共空間遇到，不會有太多寒暄，簡短招呼後，各自進行自己的生活。直到這天，才算真正認識他。

這天，他穿著襯衫、及膝的大衣、黑色毛呢圍巾、帽子，還有裡面好像有電腦的那種背包。他提早回家了，我貼合流理台讓出狹窄的廚房走道，注意力還在削皮器上，過一會兒，才發現他還在我身後，沒有讓我歸位的打算，我轉過頭，注意到他有話想說。

我跟你說個祕密，平安夜我女友會來住一段時間，一起過節，有些東西寄放另一個奧地利室友的房間，最好不要讓房東知道。

沒問題，我沒那麼無聊，這也不是什麼祕密啦。

他進房之後，我回頭繼續備菜，但就在一條小胡蘿蔔還沒削完的時間，他又開門，走了出來，他變成了另一個人，不同形狀的人。我被這個景象震驚，怔怔地看著他，開火到水滾是一秒鐘的瞬間，我掐住自己的肺，要自己覺察每個呼每個吸，放鬆肌肉，保持平穩，但是，這是我這輩子見過最奇幻的景象，我要看，目不轉睛肯定為了讚美。

連身洋裝，裙襬外散，低胸細肩帶露出一大片像書桌一樣的胸膛，上面的雀斑與櫻桃血管瘤像星空的負沖底片，腋下有個破洞，是愛漂亮的最低限度。他的身材魁梧，進出房門彎腰駝背，我以為他是路邊將屋頂扛在肩上的男像柱，踩上豹紋高跟鞋後，夾緊臀肌，挺直背脊，成為野性又自信的女巨人。他手裡握著兩顆饅頭大小的布球，往衣下塞，我順手拿來一顆替他調整最佳胸形。他極其自然地介紹另一個自己，轉了一圈，回到定位，嘴角輕輕揚起，一句話也沒說，身上彷彿飄來小時候計程車司機愛用的車用香水，一聞就頭暈。我忘掉火爐的沸騰，忘記餓，忘記地心引力，忘記語言。

自從我從學校安排的宿舍搬來跟中東亞瑟一起住之後，只在跳蚤市場添購了杯盤，IKEA買了枕頭與檯燈，拼拼湊湊得過且過，與初來乍到帶來的皮箱沒增加太多內容物，隨時可以離開，但Kiss的房間，像是落了地生了根快要長成大樹的窩舍，牆面懸掛數十面各式國旗，性格延伸到了收藏，成堆的公事文件，其他的，散落的襪子，久置的餐具，並未提供普通男孩普通房間以外的訊息。他就是個普普通通的男孩。

我請他戴上垂掛床頭的瑪麗蓮夢露式假髮，我想看完整一套是什麼樣子。他像帽子那樣抓了就放，塑料髮絲在臉上如腸網，也只是胡亂撥開。說實在的，他是夜市套圈圈得到的芭比，是短劇裡表演綜藝摔的角色。

經過他的同意，我從架子上近十雙的鞋子裡，挑了一雙鑲碎鑽的，套在自己腳上。我喜歡看高跟鞋前緣快要露出腳趾縫的那塊皮膚，走起路來因腳跟抬起而擠壓，伸腿前進時放鬆。這塊皮膚性感，是因為透明得浮有青色的血管，看起來永遠不會腐爛。他走路的樣子實在像個懶漢，我只好教他穿高跟鞋該有的姿態，儘管郵輪般的鞋碼像是小孩偷穿媽媽的高跟鞋，但掩飾不了貓步是我的強項，後來我又換上OL款的，流蘇短靴的，玩得很開心。鞋款多樣，衣櫃卻是千篇一律，件件袒胸露背的洋裝，難道這是他對女性的唯一想像。

偶爾晚上我會穿這樣出門，我喜歡穿這些衣服。

這裡凸凸的，有什麼措施嗎？

沒關係，就讓它凸凸的。

會捏著聲音說話嗎？

不會。

如果有人來搭訕怎麼辦？

那就聊天呀。

你女友知道嗎？

不知道。

你會跟她結婚嗎？

一定會。

有天你會跟她說嗎？

不是這個耶誕節，但等我準備好就會跟她說。

原來，這才是他要我保守、晚上看到他也不要驚訝的祕密。

當天晚上，我把兩層窗戶都關上，風還是把窗簾吹起，撫摸著我，那是夜的來臨，就算高跟鞋捏起腳尖走，也會被夜出賣，再微弱都能聽得清清楚楚，很小的叩！叩！叩！叩出門了，我為Kiss感到開心，他的夜正要來臨。

後來，耶誕節前一週，他把所有行頭放到另一個房間，那裡住了兩個女孩，一個是奧地利來的交換生，一個是斯洛伐克來的超市收銀員，這些浮誇的東西出現在兩個樸素的女孩房間，再不合理也都比放在Kiss的房間合理。Kiss有一種美，美之所以合理，是因為不單屬男人，也不單屬女人，美是兩對嘴唇碰觸就會分泌的快樂。●

