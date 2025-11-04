自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 阿尼默／吻

2025/11/04 05:30

◎阿尼默◎阿尼默

文．攝影◎阿尼默

與我共居一室的亞瑟，是個來自中東的巴林人，在語言學校不為學習，而是為了取得長時間的簽證，他想娶四個太太，其中必須包括一位捷克女人，所以他很賣力天天廝混在女友家。出去是斷捨離，回來像鬼針草，但我樂於聽他說話，他的風格不僅是阿公削瘦皮筋與衛生褲，也有《一千零一夜》古老文明的幻術。

有次，他播放一段清真式屠宰的影片，在一個狹小白淨的方塊空間，有個人對著一隻棕牛誦經，奉真主之名，之後帶棕牛到另一個空間，舉一把很大的刀子熟練地插進牛的脖子，一口氣割斷頸動脈、食道與氣管。中東亞瑟像旁白解說一樣，誦經是對牲畜的感謝與尊重，平靜安詳地成為人類的食物。棕牛動了幾下，但也不是掙扎，只是像兒童打針那樣，過了也就好了，隨後慢慢地疲軟，慢慢倒地，慢慢流逝生命，直到最後一刻，就連血液也未見過度賁張，牆面依舊不染，攝影機俯視下大量的留白，彷彿等著讓上升的霧氣詮釋見證。

沒預料在進食時看到這樣的影片，但我決定不打擾，因為中東亞瑟說話時的眼神，跟平常不一樣，那麼篤定，那麼單純，像是電腦格式化的模樣，只有一與零，有與沒有，也不容其他。他特地帶我到市區一家清真認證的獸肉舖，看那些沒有血絲的肉，單純的肉，也許不是為了感化我，但我們共處一室，至少讓我不要在超市購買肉品，雞肉、牛肉、羊肉都不要，豬肉更是不能碰，一說到豬肉，他就像過敏一樣，吐舌乾嘔，淚水溼了眼眶。

我與他經常留下一段段沒有結束的對話，總是暫停在他急著外出，後來發現，女友其實一直在樓下等待。起初我會請他帶女友進來坐坐，但他總是支支吾吾，似乎嚴謹維持著某種神祕，女友彷彿已被戴上頭巾，隱形的頭巾。

我總以為，生活中的我只能是自己，創作上要能成為任何人，但中東亞瑟的乾嘔與頭巾，讓我知道，這個想法多麼天方夜譚。

他不在時，我受惠獨用整個房間，大約六坪，木板隔間，房門在牆面的正中間，右側是我的床、兩張書桌，左側是衣櫃以及他的床，老舊的木質地板，上面嫩綠色的油漆已經斑駁，走道上有一台陶瓷電暖爐，我經常把洗好的衣服晾在上面，半天就乾了。睡覺時我的腳對著窗戶，家家戶戶用的幾乎都是棉質蕾絲的窗簾，有種舒服的鄉下的氣質，躺著還能看到枯枝末梢與上面的白雪。

樓下有個小花園，幾棵松樹、小葉椴，花花草草，也有鄰居種的食用蔬果，當然，這些在冬天都還活在地底下，春天來了才會真正長出來，到時候還會多個歐巴桑穿著比基尼做日光浴。

學校下課後，我先去附近的家樂福採買三餐的食材，每天的用料大同小異，湯包粉一定有，還有各式湯頭口味，廚藝不精的人也能享用嚥得下的雜炊。我的雜炊從不失敗，奶油在鍋子裡化開之後放入幾顆蒜頭爆香，再倒入泡過水的米粒、根莖蔬菜與碎肉細火拌炒，勻裹上油脂後倒入七倍的湯包粉水，水開了留小火，筷子夾在鍋子與鍋蓋中間，留個空隙，二十五分鐘之後關火，再燜十分鐘完成一鍋粥。

我再搭七號街車往城市的西邊，中途沿著伏爾塔瓦河跨越帕拉斯基橋，到了天使站之後，轉乘九號街車，快到末站前下車，步行上坡道進入住宅區，經過劇場、球場、園藝店、兩個幼稚園、公園遊憩區，最後穿越兩戶別墅中間布滿連翹花與菟絲子的通道，進入低矮的鐵門與花園，就到家了，中午十二點半下課，通常接近下午兩點才抵達。

有次，我如常這樣經歷千里到家，又冷又餓，抖下外套上的積雪，大同電鍋裡有我早上丟進去的雞湯，我擦了火柴燃起瓦斯爐，把盛了水的鍋子放在上面，今天來點雞湯佐台中新社香菇義大利麵。

做飯時稍微踮腳就能看到外面的風景，陽光會從這個角度灑進來，透過窗簾映在大門與對講機上，明明暗暗，成為波希米亞的圖紋，我注意到窗框的油漆像是幾十年前借給電影拍攝就沒有掉過。

我對胡蘿蔔的尺寸是講究的，長度十五，直徑四，必須是一餐能吃完，又不會讓臉色變成橘色的大小。正當我削著胡蘿蔔，隔壁房的室友回來了，他叫Kiss，聽起來很有情趣，卻是匈牙利普遍的姓氏，意思是「小」。他在這裡當工程師，雖然來自鄰近國家，但也是七、八小時的車程，因此久久才會回家一次。通常我們都是這樣在公共空間遇到，不會有太多寒暄，簡短招呼後，各自進行自己的生活。直到這天，才算真正認識他。

這天，他穿著襯衫、及膝的大衣、黑色毛呢圍巾、帽子，還有裡面好像有電腦的那種背包。他提早回家了，我貼合流理台讓出狹窄的廚房走道，注意力還在削皮器上，過一會兒，才發現他還在我身後，沒有讓我歸位的打算，我轉過頭，注意到他有話想說。

我跟你說個祕密，平安夜我女友會來住一段時間，一起過節，有些東西寄放另一個奧地利室友的房間，最好不要讓房東知道。

沒問題，我沒那麼無聊，這也不是什麼祕密啦。

他進房之後，我回頭繼續備菜，但就在一條小胡蘿蔔還沒削完的時間，他又開門，走了出來，他變成了另一個人，不同形狀的人。我被這個景象震驚，怔怔地看著他，開火到水滾是一秒鐘的瞬間，我掐住自己的肺，要自己覺察每個呼每個吸，放鬆肌肉，保持平穩，但是，這是我這輩子見過最奇幻的景象，我要看，目不轉睛肯定為了讚美。

連身洋裝，裙襬外散，低胸細肩帶露出一大片像書桌一樣的胸膛，上面的雀斑與櫻桃血管瘤像星空的負沖底片，腋下有個破洞，是愛漂亮的最低限度。他的身材魁梧，進出房門彎腰駝背，我以為他是路邊將屋頂扛在肩上的男像柱，踩上豹紋高跟鞋後，夾緊臀肌，挺直背脊，成為野性又自信的女巨人。他手裡握著兩顆饅頭大小的布球，往衣下塞，我順手拿來一顆替他調整最佳胸形。他極其自然地介紹另一個自己，轉了一圈，回到定位，嘴角輕輕揚起，一句話也沒說，身上彷彿飄來小時候計程車司機愛用的車用香水，一聞就頭暈。我忘掉火爐的沸騰，忘記餓，忘記地心引力，忘記語言。

自從我從學校安排的宿舍搬來跟中東亞瑟一起住之後，只在跳蚤市場添購了杯盤，IKEA買了枕頭與檯燈，拼拼湊湊得過且過，與初來乍到帶來的皮箱沒增加太多內容物，隨時可以離開，但Kiss的房間，像是落了地生了根快要長成大樹的窩舍，牆面懸掛數十面各式國旗，性格延伸到了收藏，成堆的公事文件，其他的，散落的襪子，久置的餐具，並未提供普通男孩普通房間以外的訊息。他就是個普普通通的男孩。

我請他戴上垂掛床頭的瑪麗蓮夢露式假髮，我想看完整一套是什麼樣子。他像帽子那樣抓了就放，塑料髮絲在臉上如腸網，也只是胡亂撥開。說實在的，他是夜市套圈圈得到的芭比，是短劇裡表演綜藝摔的角色。

經過他的同意，我從架子上近十雙的鞋子裡，挑了一雙鑲碎鑽的，套在自己腳上。我喜歡看高跟鞋前緣快要露出腳趾縫的那塊皮膚，走起路來因腳跟抬起而擠壓，伸腿前進時放鬆。這塊皮膚性感，是因為透明得浮有青色的血管，看起來永遠不會腐爛。他走路的樣子實在像個懶漢，我只好教他穿高跟鞋該有的姿態，儘管郵輪般的鞋碼像是小孩偷穿媽媽的高跟鞋，但掩飾不了貓步是我的強項，後來我又換上OL款的，流蘇短靴的，玩得很開心。鞋款多樣，衣櫃卻是千篇一律，件件袒胸露背的洋裝，難道這是他對女性的唯一想像。

偶爾晚上我會穿這樣出門，我喜歡穿這些衣服。

這裡凸凸的，有什麼措施嗎？

沒關係，就讓它凸凸的。

會捏著聲音說話嗎？

不會。

如果有人來搭訕怎麼辦？

那就聊天呀。

你女友知道嗎？

不知道。

你會跟她結婚嗎？

一定會。

有天你會跟她說嗎？

不是這個耶誕節，但等我準備好就會跟她說。

原來，這才是他要我保守、晚上看到他也不要驚訝的祕密。

當天晚上，我把兩層窗戶都關上，風還是把窗簾吹起，撫摸著我，那是夜的來臨，就算高跟鞋捏起腳尖走，也會被夜出賣，再微弱都能聽得清清楚楚，很小的叩！叩！叩！叩出門了，我為Kiss感到開心，他的夜正要來臨。

後來，耶誕節前一週，他把所有行頭放到另一個房間，那裡住了兩個女孩，一個是奧地利來的交換生，一個是斯洛伐克來的超市收銀員，這些浮誇的東西出現在兩個樸素的女孩房間，再不合理也都比放在Kiss的房間合理。Kiss有一種美，美之所以合理，是因為不單屬男人，也不單屬女人，美是兩對嘴唇碰觸就會分泌的快樂。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應