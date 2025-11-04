自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 小令／美在哪裡

2025/11/04 05:30

◎小令◎小令

◎小令

不知何時，以為自己習慣了伴侶會隨時隨地在路邊進行自然觀察，結果還是常常心頭一驚，想說：這很稀奇嗎？

從景美騎車往公館，經過羅斯福路六段時，有一排內側行道樹，種滿九穹與紫薇。在後座放空吹風的我，不時聽到伴侶傳來讚美的話語，譬如：紫薇開花了！或是：紫薇還開著！

我會提醒他記得看前面，他會提醒我看看花有多美。更多時候，其實是他在觀察自然，而我在觀察他，以及他的觀察行為，偶爾回神問：你說美在哪？

某次，等紅綠燈的時候，伴侶又發出讚歎；一整排的連棟公寓，只有其中一棟頂樓種滿植物，綠意濃密。我抬頭看去的瞬間，紅燈轉綠，我的視線還緊黏在上，心想：哇――對呀，為什麼我會哇？

近日，騎經羅斯福路六段，又是一整排的九穹與紫薇。遇到紅燈減速停下，伴侶再度驚呼「天啊好美」，又美什麼了？誰的花嗎？伴侶往下方一指，我茫然看向分隔島的土，土的上方長著些小雜草。忍不住心頭一驚，想說：這美嗎？

我曾經問過伴侶最喜歡的自然景色是什麼，他說，是一整片的草地，草地上有各種不同細碎微小的植物，尤其充滿小花小草，茂盛繽紛的那種景色，他從小就為之著迷。

此時，我望著分隔島上略顯乾涸的土壤與雜草，心想要放下成見，回說：真的很美耶――嗎？

可能大腦需要思考的時間太長，我的唇齒已經吐出一句：「美在哪裡？」伴侶激動表示在那裡――我才看到與土色非常相似的九芎枝條，斷落一截掉在分隔島中，結滿果子。

深褐色的果實已分裂張開，準備釋放種子。我讓伴侶倒車去撿，一撿起來，所有輕薄帶翼的種子就往身後的地面飛舞，像抖落了一身碎屑，但那些碎屑才是真正含藏新生的形象。

催動油門，我們帶著枝條繼續前行，順勢一路幫九芎散播種子。我忍不住稱讚伴侶，沒想到這麼像土壤的顏色，你居然看得到是九芎的果實。伴侶反駁說，哪有啊――它就在陽光下閃閃發亮！●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應