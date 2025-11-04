【自由副刊】 小令／美在哪裡

◎小令

◎小令

不知何時，以為自己習慣了伴侶會隨時隨地在路邊進行自然觀察，結果還是常常心頭一驚，想說：這很稀奇嗎？

從景美騎車往公館，經過羅斯福路六段時，有一排內側行道樹，種滿九穹與紫薇。在後座放空吹風的我，不時聽到伴侶傳來讚美的話語，譬如：紫薇開花了！或是：紫薇還開著！

我會提醒他記得看前面，他會提醒我看看花有多美。更多時候，其實是他在觀察自然，而我在觀察他，以及他的觀察行為，偶爾回神問：你說美在哪？

某次，等紅綠燈的時候，伴侶又發出讚歎；一整排的連棟公寓，只有其中一棟頂樓種滿植物，綠意濃密。我抬頭看去的瞬間，紅燈轉綠，我的視線還緊黏在上，心想：哇――對呀，為什麼我會哇？

近日，騎經羅斯福路六段，又是一整排的九穹與紫薇。遇到紅燈減速停下，伴侶再度驚呼「天啊好美」，又美什麼了？誰的花嗎？伴侶往下方一指，我茫然看向分隔島的土，土的上方長著些小雜草。忍不住心頭一驚，想說：這美嗎？

我曾經問過伴侶最喜歡的自然景色是什麼，他說，是一整片的草地，草地上有各種不同細碎微小的植物，尤其充滿小花小草，茂盛繽紛的那種景色，他從小就為之著迷。

此時，我望著分隔島上略顯乾涸的土壤與雜草，心想要放下成見，回說：真的很美耶――嗎？

可能大腦需要思考的時間太長，我的唇齒已經吐出一句：「美在哪裡？」伴侶激動表示在那裡――我才看到與土色非常相似的九芎枝條，斷落一截掉在分隔島中，結滿果子。

深褐色的果實已分裂張開，準備釋放種子。我讓伴侶倒車去撿，一撿起來，所有輕薄帶翼的種子就往身後的地面飛舞，像抖落了一身碎屑，但那些碎屑才是真正含藏新生的形象。

催動油門，我們帶著枝條繼續前行，順勢一路幫九芎散播種子。我忍不住稱讚伴侶，沒想到這麼像土壤的顏色，你居然看得到是九芎的果實。伴侶反駁說，哪有啊――它就在陽光下閃閃發亮！●

