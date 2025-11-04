【自由副刊．愛讀書】 《逃脫時光迴圈1：謎團》

《逃脫時光迴圈1：謎團》 索爾薇．拜勒著，吳岫穎譯，潮浪文化出版

論及當代小說一類的僵化，詹姆斯．伍德稱之為「歇斯底里現實主義」――講故事成了一種語法：如何結構、如何推進。現實主義的傳統未被廢除，而是枯竭、過勞。「這些小說難以置信的是，它們的故事太豐富，太有關聯性。」《逃脫時光迴圈》顯然不屬此類，甚至採取了相反的策略。它的故事可怕地簡單：一名女子被困在11月18日，不斷重複。幾乎像把同一批衣物丟進洗衣機裡脫水再清洗。稍微展開情節：這發生於一段平靜的婚姻生活中，一次珍本書買賣的出差旅程裡。少數事物會改變、磨損，但大部分維持原樣。索爾薇．拜勒（Solvej Balle，1962-）的小說乍看如諧波圖（harmonograph），有著數理般的寧靜規律之美，每一節卻又隱含對抗透明方塊般存在困境的偏斜與突破。就像那個太監的笑話：一人問「下面呢」，講笑話的人答「下面沒有了」。閱讀拜勒絕非參觀紫禁城，一邊歎賞層出不窮的細節，一邊踏實地握有整體布局；你隨時在「下面沒有了」的不安中，懷抱一絲希望地探問：「下面呢？」這無疑是近年文學中，對創作與空白之不可預期性最出色的嘗試之一。而這，還只是她七部曲的第一本。（168）

