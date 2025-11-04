自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《逃脫時光迴圈1：謎團》

2025/11/04 05:30

《逃脫時光迴圈1：謎團》 索爾薇．拜勒著，吳岫穎譯，潮浪文化出版《逃脫時光迴圈1：謎團》 索爾薇．拜勒著，吳岫穎譯，潮浪文化出版

索爾薇．拜勒著，吳岫穎譯，潮浪文化出版

論及當代小說一類的僵化，詹姆斯．伍德稱之為「歇斯底里現實主義」――講故事成了一種語法：如何結構、如何推進。現實主義的傳統未被廢除，而是枯竭、過勞。「這些小說難以置信的是，它們的故事太豐富，太有關聯性。」《逃脫時光迴圈》顯然不屬此類，甚至採取了相反的策略。它的故事可怕地簡單：一名女子被困在11月18日，不斷重複。幾乎像把同一批衣物丟進洗衣機裡脫水再清洗。稍微展開情節：這發生於一段平靜的婚姻生活中，一次珍本書買賣的出差旅程裡。少數事物會改變、磨損，但大部分維持原樣。索爾薇．拜勒（Solvej Balle，1962-）的小說乍看如諧波圖（harmonograph），有著數理般的寧靜規律之美，每一節卻又隱含對抗透明方塊般存在困境的偏斜與突破。就像那個太監的笑話：一人問「下面呢」，講笑話的人答「下面沒有了」。閱讀拜勒絕非參觀紫禁城，一邊歎賞層出不窮的細節，一邊踏實地握有整體布局；你隨時在「下面沒有了」的不安中，懷抱一絲希望地探問：「下面呢？」這無疑是近年文學中，對創作與空白之不可預期性最出色的嘗試之一。而這，還只是她七部曲的第一本。（168）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應