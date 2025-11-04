【家庭plus．親子會客室】家的溫暖 料理傳承

圖／達志影像

孩子開始吃副食品起，開始每日開伙的日常。即使小兒子上幼稚園，我重回職場，仍堅持親自準備晚餐，畢竟那是全家人唯一一起吃飯的時刻。

有時候因為其他事耽擱，只好外食，但連續超過兩天，大兒子就會生氣地說：「妳怎麼都不煮飯？」有時因為開心的事，想一起到外面吃飯慶祝，問孩子想吃什麼？女兒總幽幽地說：「我想在家吃媽咪煮的。」當時不太確定孩子是喜歡吃媽媽的料理，還是喜歡在家吃飯的自在。

女兒高中之後，我們移居國外，每天煮晚餐幫孩子帶隔日午餐，兩個兒子會把他們的便當分給其他亞洲同學，但女兒什麼都可以分享，就是便當不行。偶爾晚上有活動，問孩子明天午餐去買食堂好嗎？兩個兒子大都可以接受，但是女兒不行，只得又趕緊簡單準備個炒飯。有時沒收孩子手機，青春期的女兒氣到爆炸，甩門進房，此時只要坐在客廳等，等到她肚子餓的時間到了，自己就會開門出來哀求地說：「媽咪，我餓了。」我笑她：「看妳是要怎麼叛逆？」

有時女兒餓，我才正開始準備晚餐，女兒會坐在我身後的吧檯，把她的飯分五等份，每煮好一道菜，她就吃五分之一的白飯，然後坐著等下一道菜，直到第五道菜上桌，才吃所有白飯。有次，她又像督導一樣坐在我身後等菜，我問她：「妳都不會煮菜，以後妳的孩子要吃什麼？」女兒說：「我會煮飯就好了。」我翻著白眼但內心莞爾：居然想用白飯就養小孩。但回頭想想，這似乎沒什麼好擔心的，我在女兒這個年紀的時候，也沒下過廚。

離開家之前，母親從沒讓我下過廚，後來換姊姊掌廚，我也沒做過這事。甚至姊姊高中跟姊夫交往之後，我還開始吃姊夫做的菜，只要晚餐前姊夫來我們家，那天的晚餐就會誇張地豐盛，像是要宴客整條街似的。大學到外地念書，我才開始自己做料理，直到現在已經超過二十年，但母親、姊姊跟姊夫從沒吃過我做的菜，因為只要待在他們身邊，我就是被餵養的份。於是我想：是啊！在媽媽身邊的女兒，就應該有翹腳等吃飯的專利。

女兒應不應該富養，我其實沒有肯定的答案。但確定的是：家庭料理對孩子是一種記憶，這樣的記憶會引導孩子，成為將來自己下廚的動機。開始下廚以來，從沒買過食譜，每一道菜都是憑藉著吃過的家常料理，一一嘗試辛香料，複製出記憶中的味道。到國外之後更印證了這樣的想法，小學開始，學校就有Food課程，因為料理是孩子長大後很重要的基本維生技能，很多廣告鼓勵大人親自下廚，當孩子吃過家裡做的菜，將來才會有延續這些味道的意念跟行動。

