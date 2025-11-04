【家庭plus．婚姻研究院】破冰咖啡 融化心

婚姻研究院

文／慧音

「是不是上了年紀，丈夫似乎就不像年輕時那般體貼入微了，不論妻子說什麼話，都覺得囉嗦，如果妻子想要做什麼事情，也覺得麻煩？」坐在汽車副駕的我問外子。

「對啊！」外子不假思索立刻表示認同，頓時我的心涼了半截。「你還回答『對啊！』」我瞪了外子一眼。

請繼續往下閱讀...

「真的啊！我才剛看完一部短影音，劇情就是如此。老婆多年來任勞任怨，勤儉持家，老公卻覺得一切是理所應當，甚至數落妻子肥胖、邋遢、不修邊幅。」外子完全感受不到空氣溫度驟降，還興致勃勃同我分享劇中情節內容，加以佐證。

「咦，你怎麼往這邊開？」發現外子行駛路線有誤的我，為此感到困惑。「因為前方路口轉角的那間超商才有製冰機啊！妳不是喜歡加碎冰的咖啡嗎？」外子泰然為我釋疑。

「加袋裝冰塊的咖啡我也是可以接受啦。」我莞爾，心早已心悄悄融化。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法