【藝術文化】2025 TCCF盛大登場 法、韓設立國家館 KOCCA首度率團參展

2025/11/05 05:30

2025 TCCF創意內容大會昨日開幕。法國國家影視中心主席布魯埃爾（左起）、文策院董事長王時思、文化部長李遠與文策院長王敏惠合影。（文策院提供）2025 TCCF創意內容大會昨日開幕。法國國家影視中心主席布魯埃爾（左起）、文策院董事長王時思、文化部長李遠與文策院長王敏惠合影。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化內容策進院主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」昨（4）日於南港展覽館2館開幕，將舉辦至11月7日。今年規模再創新高，提案專場吸引來自44國，超過700件企畫案投件，刷新紀錄；市場展匯聚全球118家機構，共112個展位，其中，法國與韓國皆設立國家館，韓國文化產業振興院（KOCCA）首度率團來台參展。

2025 TCCF開幕式國內外影視專業、公協會代表、電視台、科技業與跨域創新產業代表雲集。（文策院提供）2025 TCCF開幕式國內外影視專業、公協會代表、電視台、科技業與跨域創新產業代表雲集。（文策院提供）

文化部長李遠致詞時指出，近年台灣文化創意產業逐漸在國際間受到矚目。他提到今年9月赴法期間，與法國國家電影中心主席布魯埃爾（Gaëtan Bruel）會面，對方明確表達對台灣影視、VR與AR領域的投資意願，此次更率領約80人來台參與TCCF，顯示國際對台灣文化內容的關注與期待。李遠表示，資金是影視發展的關鍵，在上任後第一時間，爭取國發基金投入第2個100億；同時在投資公司以外，強化國發基金投資專案及基金的可能。

李遠進一步指出，未來文化創意產業的關鍵在於三個方向：「跨域」、「跨科技」與「跨國際」。文策院的業務橫跨影視、漫畫、出版、音樂與戲劇，未來需透過跨領域合作形塑IP，並結合AI、AR、VR等科技創新內容生產方式。同時，台灣市場有限，影視工作者必須走向世界尋找夥伴與資金來源，期待藉由TCCF讓更多國際業者與創作者建立合作關係，推動台灣內容產業邁向全球舞台。

文策院董事長王時思表示，全球內容產業正快速轉型，觀眾消費習慣朝多平台與個人化發展，沉浸式與互動內容需求日增。文化科技與IP價值極大化已成為推動產業的重要動能，能讓優秀故事跨足影視、遊戲與音樂領域，開啟多元合作機會。她指出，邁入第6年的TCCF已成為國際內容產業關注的焦點，並期望透過提案、洽商與論壇活動，促成更多跨國合作與商機，展現台灣創作能量。

王時思強調，TCCF最大特色不只是影視，同時跨足科技、沉浸式體驗、舞台劇與音樂劇等多元內容，科技與文化的融合更是重要契機，全世界都期待台灣在AR、VR、沉浸與AI運用上，能以科技優勢為文化內容注入新能量。

