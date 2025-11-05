【藝術文化】2026威尼斯雙年展台灣館主題「 鬱卒的平面」 聚焦科技與感知議題

2026威尼斯雙年展台灣館策展人哈法艾爾．馮希卡（左）與藝術家李亦凡。

（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第61屆威尼斯國際美術雙年展台灣館，昨（4）日正式公布主題及策展人，此次台灣館主題為「鬱卒的平面」，藝術家李亦凡將代表台灣參展，並由現任美國丹佛藝術博物館現代與當代拉丁美洲藝術部門主任哈法艾爾．馮希卡（Raphael Fonseca）擔任策展人。

李亦凡《鬱卒的平面》，以數位操偶的方式，模仿各種線上教學影片的語氣展開敘事。（北美館提供）

北美館表示，此屆台灣館主題以藝術史母題「鬱卒（Melancholy）」出發，回應數位時代中人類面對軟體與資訊所產生的焦慮與感知扁平化。展覽將呈現一件式影像裝置，李亦凡以其標誌性的「教學頻道」形式進行獨角演出，探討「軟體即服務」（Software as a Service）的影像生產模式，延伸至AI生成影像議題，反思人類如何透過特定媒介理解世界，並檢視當代影像再現的本質。

北美館館長駱麗真於記者會上表示，本屆代表藝術家李亦凡長期關注數位藝術與科技發展下的創作樣貌，作品跨越視覺與科技領域，呈現跨文化的視覺經驗。展覽將共同探討科技與影像如何形塑人類的存在與思考。

策展人馮希卡致詞時指出，李亦凡的創作持續關注藝術家與媒介之間的關係，從繪畫、電影到AI生成影像，追索影像生產的變遷。他認為，李的作品以詼諧與荒誕的語法，和獨特的批判性，回應影像工具的演變與影像政治的生成，期待作品能引發觀者的感知經驗，重新思考觀看世界的方式。

李亦凡談到，自己屬於「千禧世代」，從11、12歲接觸網路起，螢幕成為理解世界的「第三扇窗」。此次代表台灣參展，對他而言既是挑戰也是契機，促使他重新思考個人與科技的關係。他提到，「自己創作動機常來自直覺與興趣，而興趣背後往往伴隨著恐懼，這種對科技不確定性的感受，也成為作品核心之一。」此次參展讓他得以反思個體與地緣、科技之間的多重關係。

