自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】陪伴 最溫柔良藥

2025/11/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／齊威

「阿公今天心情很好，因為孫子陪他下了三盤棋！」鄰居王太太笑著說，眼角皺紋裡藏不住的開心，像春天的太陽一樣溫暖。

有沒有發現，家的氣氛好像跟家中長輩的笑容成正比？但現代人忙碌，老年人成了空巢中的守望者。電視對他們說話，沙發是他們的摯友，一日三餐無人問津的孤單，漸漸把他們推進寂寞的深淵。

孤單，不只是心情不好那麼簡單。研究指出，長期孤獨的老年人，罹患失智症的風險增加，甚至連心血管疾病、免疫力下降等健康問題也會找上門。簡單來說：孤單會讓人變老、變弱、變憂鬱。

但我們不是無能為力的觀眾。其實，陪伴，就是對抗孤單的超級武器，而且免費、無副作用、效果驚人！

陪伴，不是24小時守在旁邊，也不是一定要做什麼大事。有時，只是一通電話、一場散步、一起看場電視劇，甚至只是靜靜地坐在旁邊聽他們說已經說過100次的故事，那份「我在乎你」的感覺，就能在長輩心中種下一顆溫暖的種子。

老年人的大腦其實還很有潛力。當他們與人互動、動腦思考、開懷大笑時，腦內會分泌出「快樂激素」，有助於維持認知功能，延緩退化，就像肌肉需要運動一樣，大腦也需要「社交健身」。而最棒的是，這種互動是雙向的。孩子在與祖父母的互動中，學會傾聽與尊重，大人也在陪伴中，重新找回慢活的節奏，家庭關係因此更加緊密。這不是雙贏，而是全家共贏。

所以，別再等「有空再說」，現在就撥通電話問問爸媽：「晚上要不要一起吃飯？」「這週末去散步好嗎？」「可以教我你以前怎麼做那道拿手菜嗎？」這些微小的問候，對他們來說，是生活中最閃亮的時刻。

陪伴，真的沒那麼難。它就藏在我們每天的選擇裡。當我們選擇多花5分鐘傾聽、選擇一起吃頓飯、選擇分享生活中的點滴，那些原本可能在孤單中慢慢凋零的心，會重新綻放笑容。

願我們都能成為家中長輩心中那道「每天都會來的陽光」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應