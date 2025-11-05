【家庭plus．銀髮俱樂部】陪伴 最溫柔良藥

圖／達志影像

文／齊威

「阿公今天心情很好，因為孫子陪他下了三盤棋！」鄰居王太太笑著說，眼角皺紋裡藏不住的開心，像春天的太陽一樣溫暖。

有沒有發現，家的氣氛好像跟家中長輩的笑容成正比？但現代人忙碌，老年人成了空巢中的守望者。電視對他們說話，沙發是他們的摯友，一日三餐無人問津的孤單，漸漸把他們推進寂寞的深淵。

請繼續往下閱讀...

孤單，不只是心情不好那麼簡單。研究指出，長期孤獨的老年人，罹患失智症的風險增加，甚至連心血管疾病、免疫力下降等健康問題也會找上門。簡單來說：孤單會讓人變老、變弱、變憂鬱。

但我們不是無能為力的觀眾。其實，陪伴，就是對抗孤單的超級武器，而且免費、無副作用、效果驚人！

陪伴，不是24小時守在旁邊，也不是一定要做什麼大事。有時，只是一通電話、一場散步、一起看場電視劇，甚至只是靜靜地坐在旁邊聽他們說已經說過100次的故事，那份「我在乎你」的感覺，就能在長輩心中種下一顆溫暖的種子。

老年人的大腦其實還很有潛力。當他們與人互動、動腦思考、開懷大笑時，腦內會分泌出「快樂激素」，有助於維持認知功能，延緩退化，就像肌肉需要運動一樣，大腦也需要「社交健身」。而最棒的是，這種互動是雙向的。孩子在與祖父母的互動中，學會傾聽與尊重，大人也在陪伴中，重新找回慢活的節奏，家庭關係因此更加緊密。這不是雙贏，而是全家共贏。

所以，別再等「有空再說」，現在就撥通電話問問爸媽：「晚上要不要一起吃飯？」「這週末去散步好嗎？」「可以教我你以前怎麼做那道拿手菜嗎？」這些微小的問候，對他們來說，是生活中最閃亮的時刻。

陪伴，真的沒那麼難。它就藏在我們每天的選擇裡。當我們選擇多花5分鐘傾聽、選擇一起吃頓飯、選擇分享生活中的點滴，那些原本可能在孤單中慢慢凋零的心，會重新綻放笑容。

願我們都能成為家中長輩心中那道「每天都會來的陽光」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法