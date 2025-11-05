【家庭plus．一人一故事】其實他很聰明

圖／陳佳蕙

文／呂政達

在廣愛，兒子每天都會走跑步機和丟籃球，看他樂此不疲，時日久了，才發覺得跑步機不僅在消兒子的氣，他也走出了某種訣竅。

日間，做體操和各種團體活動，有時輪流傳大球，有時跟著老師做動作，從拍下的照片看，感覺兒子的肢體愈來愈有架式，不像以前，他跟不上團體的節奏，常處於恍神狀態。老師大讚他在廚房的表現，切菜、下鍋、裝盤樣樣拿手，就是對洗碗有點慵懶，話說回來，哪個人喜歡洗碗？

請繼續往下閱讀...

老師在聯絡簿寫著，他們也給兒子讀繪本《其實你很聰明，別小看自己了》，這是一本根據美國哈佛大學教授霍華．加德納的多元智能理論發展出來的圖畫書，心理學家當年推翻用紙筆測驗為主的IQ風潮，提出語言、數理邏輯、人際、自然辨識、視覺空間、音樂、肢體動覺、內省八個智能。從此，教育繁花盛開，不再以考試當做唯一的智力標準。

加德納把IQ形容成單一一部電腦，但電腦裡面不僅需要一項智能，呈現的多元智能的組合，是多種智能的人來組裝成電腦。在現實世界裡也是，你可以想像沒有水電和木工的世界嗎？

兒子當然是圖像視覺系，在慈佑時代，老師將一天的活動設計成圖卡，上廁所、吃飯、休息都有圖，每做一件事，就把那張圖卡撕下，用來訓練自閉症的規律。但那時兒子是隨心派，根本不甩這一套；現在，也許在累積多年的經驗後，他心裡有一個生理時鐘，喜歡也願意一種規律了。

自閉症在人際智能上應該是負分，但其他智能卻感覺各有專長。兒子對空間的感受和辨識絕對比我們強。有次，我們走出陌生的捷運出口，我還搞不清方向，是兒子帶著我轉彎、過馬路，一路走回家。他的操作能力和肢體動覺也在我之上，畢竟，我這種僵硬老骨頭跟他差太多了。

我知道老師提出這本繪本的閱讀用意良苦，我相信兒子解決問題的能力和他許多方面的表現，都證明了這件事。真正的難題在於，如何動用他缺乏的語言智能讓他知道，其實他很聰明，如何讓他在閱讀後，真的獲得自信。

所以，至少有一個智能，當年加德納沒有提出來，我認為是不透過語言而能相信理解的智能，是佛陀所說的「不落言詮」，直心相對的智能。

是的，當我低潮時，兒子過來牽我的手。去醫院探望祖母，他坐在一旁不願離去，露出憂鬱的表情。是的，其實他很聰明。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法