限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．生活大補帖】別等 現在就用
圖／swawa.com
文／劉彥蘭
最近，我深刻體會到，唯有即時使用高品質物品，它們的價值才能真正展現。捨得在最美好的時刻使用，才是真正的珍惜。
姊姊也認同，她曾說：「我們喜愛的東西，不必留給下一代，否則可能成為他們的負擔。例如，珍藏的名牌包，最好的方式就是背到袋子斷掉，這樣才真正對得起它的存在。」
請繼續往下閱讀...
她的話徹底顛覆了我的想法。隔天上班，我拿出那些平日捨不得用、保存完美的包包，背上它們，心情格外飛揚。
從現在起，我決定將那些珍藏已久，卻未曾享受的美好物品，勇敢地使用，讓它們真正融入我的生活。唯有認真使用、用心感受，它們的價值才能真正彰顯。物品的價值不在於靜靜陳列，而在於它如何陪伴我，如何成為我人生故事的一部分，展現彼此最完整陪伴。
好貨，別等，現在就用！
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應