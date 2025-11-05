【家庭plus．生活大補帖】別等 現在就用

圖／swawa.com

文／劉彥蘭

最近，我深刻體會到，唯有即時使用高品質物品，它們的價值才能真正展現。捨得在最美好的時刻使用，才是真正的珍惜。

姊姊也認同，她曾說：「我們喜愛的東西，不必留給下一代，否則可能成為他們的負擔。例如，珍藏的名牌包，最好的方式就是背到袋子斷掉，這樣才真正對得起它的存在。」

請繼續往下閱讀...

她的話徹底顛覆了我的想法。隔天上班，我拿出那些平日捨不得用、保存完美的包包，背上它們，心情格外飛揚。

從現在起，我決定將那些珍藏已久，卻未曾享受的美好物品，勇敢地使用，讓它們真正融入我的生活。唯有認真使用、用心感受，它們的價值才能真正彰顯。物品的價值不在於靜靜陳列，而在於它如何陪伴我，如何成為我人生故事的一部分，展現彼此最完整陪伴。

好貨，別等，現在就用！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法